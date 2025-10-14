Patrika LogoSwitch to English

दमोह

दमोह के फुटेरा, पुरैना और पाठक तालाब की 3.5 करोड़ में बदलनी थी सूरत

दमोह. शहर के फुटेरा तालाब, पुरैना तालाब और पाठक तालाब की सफाई और उन्नयन कार्य के लिए अमृत २.० योजना के तहत ३.५ करोड़ रुपए की स्वीकृति है। जिसका ठेका भी हो चुका है और एक साल पहले वर्क ऑर्डर भी, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू भी नहीं किया है।ऐसे में तालाबों की [&hellip;]

2 min read

दमोह

image

Samved Jain

Oct 14, 2025


दमोह. शहर के फुटेरा तालाब, पुरैना तालाब और पाठक तालाब की सफाई और उन्नयन कार्य के लिए अमृत २.० योजना के तहत ३.५ करोड़ रुपए की स्वीकृति है। जिसका ठेका भी हो चुका है और एक साल पहले वर्क ऑर्डर भी, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू भी नहीं किया है।
ऐसे में तालाबों की स्थिति दिन-ब-दिन बदत्तर होती जा रही है। पुरैना और पाठक कॉलोनी के तालाबों के पानी से हो बदबू आनी लगी है। जिससे यहां आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामले में नगर पालिका ने ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए, साथ ही काम में देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया।

  • सफाई के साथ-साथ उन्नयन के होना है कामअमृत २.० योजना के तहत तीनों तालाबों की सफाई ग्राउंड लेवल पर होना है। जिसमें तालाब की गहराई का भी काम है। इसके अलावा अलग-अलग तालाबों में अलग काम है। जिसमें रैलिंग, घाट, तार फेंसिंग, पिचिंग सहित अन्य कार्य महत्वपूर्ण है। इस तरह तालाबों को संवारने के काम है।
  • भोपाल की कंपनी को दिया गया था कामपत्रिका ने जब मामले में पड़ताल की तो पता चलता है कि भोपाल की फर्म एचएनएम स्टूडियोज को यह काम मिला है। जिसके संचालक को १ सितंबर २०२४ को ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया था। तभी से यह काम शुरू होना था, लेकिन ठेकेदार ने एक-दो दिन के लिए सिर्फ फुटेरा तालाब पर काम लगाया, इसके बाद वह वापस काम पर नहीं आया। जिसके ढाई महीने बीत चुके हैं।
  • तालाबों की स्थिति है खराबपत्रिका ने शहर के तीनों तालाबों की स्थिति देखी। फुटेरा तालाब जहां चोई और गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। वहीं यहां का पानी भी पूरा गंदा हो चुका है। वहीं पुरैना तालाब की पिचिंग जगह-जगह से धंस रही है। तालाब का पानी तेजी से लीकेज हो रहा है। पाठक कॉलोनी का तालाब भी गंदा हो चुका है। जिससे पानी से बदबू आने लगी है। इसके चारों ओर रहने वाले लोग परेशान है।

फैक्ट फाइल
३.५ करोड़ रुपए का काम
२ महीने पहले जारी हो चुका वर्क ऑर्डर
३ तालाबों की सफाई और उन्नयन का काम
१२ महीने हुए काम शुरू नहीं

वर्शन
अमृत २ के तहत तीन तालाबों के सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य किया जाना थे। ठेकेदार को अनेक बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी कोई रेस्पांस नहीं किया गया। भोपाल से हाल ही में ठेका निरस्त करने के लिए पीआईसी में मुद्दा रखने का पत्र आया है। अगली पीआईसी में इसे रखकर ठेका निरस्त कराया जाएगा और आगे नया टेंडर निकाला जाएगा।
राजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नगरपालिका दमोह

Published on:

14 Oct 2025 10:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह के फुटेरा, पुरैना और पाठक तालाब की 3.5 करोड़ में बदलनी थी सूरत

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

