दमोह के फुटेरा, पुरैना और पाठक तालाब की 3.5 करोड़ में बदलनी थी सूरत



दमोह. शहर के फुटेरा तालाब, पुरैना तालाब और पाठक तालाब की सफाई और उन्नयन कार्य के लिए अमृत २.० योजना के तहत ३.५ करोड़ रुपए की स्वीकृति है। जिसका ठेका भी हो चुका है और एक साल पहले वर्क ऑर्डर भी, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू भी नहीं किया है।

ऐसे में तालाबों की स्थिति दिन-ब-दिन बदत्तर होती जा रही है। पुरैना और पाठक कॉलोनी के तालाबों के पानी से हो बदबू आनी लगी है। जिससे यहां आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामले में नगर पालिका ने ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए, साथ ही काम में देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया।