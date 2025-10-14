दमोह के फुटेरा, पुरैना और पाठक तालाब की 3.5 करोड़ में बदलनी थी सूरत

दमोह. शहर के फुटेरा तालाब, पुरैना तालाब और पाठक तालाब की सफाई और उन्नयन कार्य के लिए अमृत २.० योजना के तहत ३.५ करोड़ रुपए की स्वीकृति है। जिसका ठेका भी हो चुका है और एक साल पहले वर्क ऑर्डर भी, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम शुरू भी नहीं किया है।
ऐसे में तालाबों की स्थिति दिन-ब-दिन बदत्तर होती जा रही है। पुरैना और पाठक कॉलोनी के तालाबों के पानी से हो बदबू आनी लगी है। जिससे यहां आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामले में नगर पालिका ने ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए, साथ ही काम में देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया।
फैक्ट फाइल
३.५ करोड़ रुपए का काम
२ महीने पहले जारी हो चुका वर्क ऑर्डर
३ तालाबों की सफाई और उन्नयन का काम
१२ महीने हुए काम शुरू नहीं
वर्शन
अमृत २ के तहत तीन तालाबों के सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य किया जाना थे। ठेकेदार को अनेक बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी कोई रेस्पांस नहीं किया गया। भोपाल से हाल ही में ठेका निरस्त करने के लिए पीआईसी में मुद्दा रखने का पत्र आया है। अगली पीआईसी में इसे रखकर ठेका निरस्त कराया जाएगा और आगे नया टेंडर निकाला जाएगा।
राजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नगरपालिका दमोह
