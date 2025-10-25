औषधि निरीक्षक ने लिया 4 दवाओं का सैंपल
दमोह में कार्रवाई की रफ्तार धीमी और सीमित नजर आ रही है। शुक्रवार को औषधि निरीक्षक महिमा जैन ने हटा में सिविल अस्पताल के ब्लड स्टोरेज यूनिट और ड्रग्स स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चार दवाओं के नमूने जांच के लिए शासकीय प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए।
ङ्क्षछदवाड़ा जैसे बड़े हादसे के बाद उम्मीद थी कि दमोह में दवा दुकानों और अस्पतालों की व्यापक व त्वरित जांच होगी, लेकिन विभाग की कार्रवाई अब भी धीरे-धीरे और चुङ्क्षनदा स्थानों तक सीमित दिखाई दे रही है। निरीक्षण के दौरान नगर के राधे गोङ्क्षवद औषधि केंद्र, विशाल मेडिकल चंडीजी वार्ड, भगवती मेडिकल और मोदी मेडिकल जवाहर वार्ड की जांच की गई।
टीम ने नारकोटिक्स और कोडीन युक्त दवाओं के क्रय-विक्रय, फार्मासिस्ट की उपस्थिति और अबॉर्शन किट की बिक्री की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षक ने बताया कि कुछ दुकानें बंद पाई गईं, जिनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे।
हालांकि स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि जब राज्यभर में बच्चों की मौत जैसी बड़ी घटना हो चुकी है, तब जांच को इतनी धीमी रफ्तार और सीमित दायरे में क्यों रखा गया है। क्या विभाग केवल औपचारिकता निभा रहा है, या वास्तव में दोषियों तक पहुंचने का इरादा रखता है यह अब अगली कार्रवाई से साफ होगा।
