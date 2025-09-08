दमोह के मक्का से बनेगा इथेनाल, किसानों ने इस बार उड़द, सोयाबीन को छोड़ा



दमोह. जिले की पहचान मानी जाने वाली सोयाबीन, उड़द की फसलों का रकवा इस बार कम है, क्योंकि किसानों ने इस बार मक्का पर दाव लगाया है। जिले में बीते सालों तक ५ से १० हजार हेक्टेयर में होने वाला मक्का इस बार रेकॉर्ड १ लाख हेक्टेयर से अधिक में है। किसानों ने इस बार सबसे ज्यादा मक्का को ही पसंद किया है, जो इस समय खेतों में खिल उठा है। खास बात यह है कि जिले के अधिकांश मक्का का उपयोग इथेनाल बनाने में होगा। इसके लिए कुछ किसानों ने व्यापारियों से करार भी लिया है। जिससे उन्हें घर बैठे उपज का रेट भी मिलने वाला है।

दरअसल, प्रदेश और अन्य राज्यों में लगातार इथेनाल प्लांट बढ़ते जा रहे हैं। जहां मक्का से इथेनाल तैयार किया जाता है। जबकि इसके वेस्ट का उपयोग अन्य कार्यों में होता है। ऐसे में कंपनियों के द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर किसानों को मक्का लगाने प्रोत्साहित किया गया और उसके फायदे भी बताए गए थे। इसके बाद किसानों ने पारंपरिक फसलों को छोड़कर मक्का पर फोकस किया। यही वजह थी जिले में चारों तरफ मक्का ही मक्का नजर आ रहा हैं।