खाद के कूपन नहीं मिलने से परेशान किसानों ने लगाया जाम, आधा घंटे बंद रहा हटा-पन्ना मार्ग

किसानों ने लगाया जाम, आधा घंटे बंद रहा हटा-पन्ना मार्ग
दमोह जिले में पर्याप्त खाद होने के बाद भी किसानों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को भी इसी तरह का नजारा ओवरब्रिज पथरिया फाटक वितरण केंद्र पर देखने मिला, जब नए कूपन नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए और सुनवाई नहीं होने पर मुख्य मार्ग पर एकत्र होकर जाम लगा दिया गया। जिससे घंटे भर तक दमोह-पन्ना, हटा मार्ग पर जाम लगा रहा। ऐसे में यहां से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दरअसल, विपणन के पथरिया फाटक वितरण केंद्र पर पुराने वितरित कूपन धारक किसानों को खाद का वितरण शुक्रवार को किया जा रहा था। जिसकी लाइन भी सुबह 6 बजे से लग गई थी।
इधर, खाद वितरण की सूचना पर दूसरी जगहों से करीब एक सैकड़ा किसान भी यहां पहुंच गए थे, जो भी लाइन में लग गए थे। सुबह 9 बजे के करीब उन्हें बताया गया कि केवल पुराने कूपन वालों को ही खाद का वितरण किया जा रहा है, नए कूपन नहीं मिल रहे है। इस पर सुबह से लाइन में लगे किसान बिफर गए और खाद की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और सुबह सवा 10 बजे तक इस मार्ग पर जाम लग गया। इस दौरान किसानों ने जमकर कर प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस ने किसानों को समझाइश दी। साथ ही खाद की स्थिति को देखते हुए मौजूद किसानों को तत्काल कूपन देने और खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, इसके बाद किसान सड़क से हटे। बाद में उक्त केंद्र पर ही किसानों को शुक्रवार की डेट के कूपन वितरित किए गए। साथ ही इन्हें खाद भी उपलब्ध कराई गई।
विपणन डीएमओ इंद्रपाल सिंह राजपूत का कहना है कि किसानों को कूपन व्यवस्था के तहत खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। जिले में फिलहाल पर्याप्त डीएपी उपलब्ध है, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
