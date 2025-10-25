खाद के कूपन नहीं मिलने से परेशान किसानों ने लगाया जाम, आधा घंटे बंद रहा हटा-पन्ना मार्ग

इधर, खाद वितरण की सूचना पर दूसरी जगहों से करीब एक सैकड़ा किसान भी यहां पहुंच गए थे, जो भी लाइन में लग गए थे। सुबह 9 बजे के करीब उन्हें बताया गया कि केवल पुराने कूपन वालों को ही खाद का वितरण किया जा रहा है, नए कूपन नहीं मिल रहे है। इस पर सुबह से लाइन में लगे किसान बिफर गए और खाद की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और सुबह सवा 10 बजे तक इस मार्ग पर जाम लग गया। इस दौरान किसानों ने जमकर कर प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस ने किसानों को समझाइश दी। साथ ही खाद की स्थिति को देखते हुए मौजूद किसानों को तत्काल कूपन देने और खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, इसके बाद किसान सड़क से हटे। बाद में उक्त केंद्र पर ही किसानों को शुक्रवार की डेट के कूपन वितरित किए गए। साथ ही इन्हें खाद भी उपलब्ध कराई गई।