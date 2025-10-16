पैर धुलाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीसीटीवी फुटेज तलाश रही पुलिस

दमोह जिले में सतरिया कांड को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सकते में आया पुलिस महकमा अब सक्रिय हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अब विवादित घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।यह मामला पंचायत द्वारा दिए गए विवादित निर्णय से जुड़ा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों का अब तक किसी अपराध में नाम नहीं था, उनकी सतरिया कांड के वक्त पंचायत में मौजूदगी और घटना को समर्थन पहला और बड़ा अपराध बन गई है। इन सभी लोगों की पहचान कर रासुका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।