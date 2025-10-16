पैर धुलाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीसीटीवी फुटेज तलाश रही पुलिस

सतरिया कांड में शामिल सभी पर होगी कठोर कार्रवाई
दमोह जिले में सतरिया कांड को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सकते में आया पुलिस महकमा अब सक्रिय हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अब विवादित घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।यह मामला पंचायत द्वारा दिए गए विवादित निर्णय से जुड़ा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों का अब तक किसी अपराध में नाम नहीं था, उनकी सतरिया कांड के वक्त पंचायत में मौजूदगी और घटना को समर्थन पहला और बड़ा अपराध बन गई है। इन सभी लोगों की पहचान कर रासुका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
बता दें कि 14 अक्टूबर को मप्र उच्च न्यायालय ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दमोह एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले में रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। हाइकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस टीम सभी आरोपियों और संबंधित व्यक्तियों की सूची तैयार कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रासुका की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वस्त किया कि किसी भी आरोपी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में निगरानी के साथ आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस सक्रिय है। पुलिस और राजस्व अमला दोनों ही पक्षों से संपर्क में हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि विवाद आगे न बढ़े। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की वैमनस्यपूर्ण पोस्ट पर भी कार्रवाई की जाएगी।
