दमोह में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्युमेरेसी सर्वे हुआ

दमोह. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के प्रावधानों के तहत जिले में बच्चों की बौद्धिक समझ और बुनियादी संख्या ज्ञान का पता लगाने के लिए फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्युमेरेसी यानि एफएलएन सर्वे कराया गया। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कक्षा तीसरी और चौथी के विद्यार्थियों में भाषा, गणित और अन्य विषयों की मूलभूत समझ कितनी मजबूत है। इस सर्वे के नतीजों के आधार पर आगे जिले की शैक्षिक व्यवस्था को नया ढांचा मिलेगा। इसी से शिक्षा के बेहतरी के रास्ते खुलेंगे।

जिले के सात ब्लॉक दमोह, हटा, पथरिया, बटियागढ़, पटेरा, जबेरा और तेंदूखेड़ा के ७० स्कूलों में यह अध्ययन किया गया। सभी स्कूलों में यह सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। सर्वे के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में पढऩे वाले छात्रों को फील्ड इंवेस्टिगेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा राज्य शिक्षा केंद्र की टीम ने भी स्कूलों में पहुंचकर यह सर्वे किया। इनके द्वारा मोबाइल एप के जरिए बच्चों से सवाल पूछते और उनके उत्तर उसी पर दर्ज किए। प्रत्येक स्कूल में अधिकतम ३० विद्यार्थियों को प्रश्नों के लिए चुना गया। इस तरह करीब २ हजार बच्चों ने सर्वे में भाग लिया।