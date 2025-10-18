दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम, आधा घंटा लोग हुए परेशान

किसानों ने आरोप था कि केंद्र पर खाद उपलब्ध है, इसके बाद भी किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। जबकि किसान सुबह से केंद्र पर पहुंच चुके थे। इसे अलावा किसानों ने खाद की कालाबाजारी और अन्यत्र तरीके से बेचने के भी आरोप लगाए। इसके नाराज किसान सुबह करीब 10 बजे सड़क पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। किसानों दमोह-हटा, पन्ना रोड पूरी तरह बंद कर दिया। इससे ओवरब्रिज और सड़क की दूसरी ओर लंबा जाम लग गया। जाम में लोको, फुटेरा वार्ड, इमलाई आदि क्षेत्र के लोग भी फंसे नजर आए जो सुबह जरूरी कार्यों के लिए बाजार आए हुए थे। खास बात यह रही कि किसानों के प्रदर्शन के आधा घंटा बाद भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। बाद में तहसीलदार और पुलिस ने पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और हर किसान को खाद दिलाने का आश्वासन दिया, इसके बाद सभी सड़क से हटे और सुबह 11 बजे के करीब रोड से जाम हट सका।