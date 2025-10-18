Patrika LogoSwitch to English

दमोह

दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम, आधा घंटा लोग हुए परेशान

4 हजार एमटी आइपीएल डीएपी पहुंची, डबल लॉक और समितियों से होगा वितरण दमोह में रबी सीजन के बढ़ते समय के साथ अब डीएपी किसानों के लिए बड़ी जरूरत बनती जा रही हैं। ऐसे में किसान को सबसे ज्यादा डीएपी की जरूरत है। शुक्रवार को पथरिया फाटक खाद वितरण केंद्र पर सुबह से खाद नहीं [&hellip;]

2 min read

दमोह

image

Hamid Khan

Oct 18, 2025

दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम,

दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम,

4 हजार एमटी आइपीएल डीएपी पहुंची, डबल लॉक और समितियों से होगा वितरण

दमोह में रबी सीजन के बढ़ते समय के साथ अब डीएपी किसानों के लिए बड़ी जरूरत बनती जा रही हैं। ऐसे में किसान को सबसे ज्यादा डीएपी की जरूरत है। शुक्रवार को पथरिया फाटक खाद वितरण केंद्र पर सुबह से खाद नहीं मिलने से किसान बिफर गए और उन्होंने हटा रोड पर ओवरब्रिज के नीचे ही जाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एंबुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई।

किसानों ने आरोप था कि केंद्र पर खाद उपलब्ध है, इसके बाद भी किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। जबकि किसान सुबह से केंद्र पर पहुंच चुके थे। इसे अलावा किसानों ने खाद की कालाबाजारी और अन्यत्र तरीके से बेचने के भी आरोप लगाए। इसके नाराज किसान सुबह करीब 10 बजे सड़क पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। किसानों दमोह-हटा, पन्ना रोड पूरी तरह बंद कर दिया। इससे ओवरब्रिज और सड़क की दूसरी ओर लंबा जाम लग गया। जाम में लोको, फुटेरा वार्ड, इमलाई आदि क्षेत्र के लोग भी फंसे नजर आए जो सुबह जरूरी कार्यों के लिए बाजार आए हुए थे। खास बात यह रही कि किसानों के प्रदर्शन के आधा घंटा बाद भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। बाद में तहसीलदार और पुलिस ने पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और हर किसान को खाद दिलाने का आश्वासन दिया, इसके बाद सभी सड़क से हटे और सुबह 11 बजे के करीब रोड से जाम हट सका।

  • 4 हजार मीट्रिक टन खाद पहुंची

आईपीएल डीएपी का दूसरा रैक 4 हजार मीट्रिक टन डीएपी लेकर बीते दिन दमोह पहुंच चुका है। साथ ही खाद का भंडारण भी डबल लॉक केंद्र, समिति, एमपी एग्रो, मार्केटिंग सोसायटी में किया जा चुका है। इतना ही नहीं निजी सेक्टर के साथ पन्ना और टीकमगढ़ के लिए भी दमोह से खाद भेज दी गई हैं। बताया गया है कि 1400 मीट्रिक टन खाद डबल लॉक केंद्र पथरिया, हटा, जबेरा, दमोह, तेंदूखेड़ा के लिए भेजी गई है। जबकि 1400 मीट्रिक टन खान अलग-अलग समितियों में भेजी गई है, जहां गांव में ही किसानों को खाद मिलेगी। 150 मीट्रिक टन एमपी एग्रो, 100 मीट्रिक टन मार्केटिंग सोसायटी पथरिया फाटक को भेजी गई है। इसके अलावा टीकमगढ़ और पन्ना जिले के लिए भी 180-180 मीट्रिक टन खाद दमोह से भेजी गई है। जबकि शेष खाद निजी दुकानदारों को दी गई है।

  • पहले कूपन वालों को मिलेगी खाद

विपणन डीएमओ इंद्रपाल सिंह राजपूत ने बताया कि 9 अक्टूबर को ही किसानों को दमयंती नजर तहसील से कूपन वितरित किए जा चुके हैं। उन सभी किसानों को पहले खाद दी जाएगी। इसके बाद कूपन बंटने का काम केंद्रों पर जारी है, उन किसानों को बाद में खाद मिलेगी। किसान को अधिकतम 3 बोरी डीएपी ही दी जाएगी। इसके अलावा वह एनपीके और नैनो डीएपी ले सकते हैं। जबेरा और तेंदूखेड़ा केंद्र पर शुक्रवार से होने वाले वितरण को वितरण टाल दिया गया है, अब यहां 22 अक्टूबर से ही खाद का वितरण होगा।

Published on:

18 Oct 2025 02:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम, आधा घंटा लोग हुए परेशान

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ठप रही खरीदी: तुलाई को लेकर पथरिया मंडी में व्यापारियों और हम्मालों में हुआ विवाद

तुलाई को लेकर पथरिया मंडी में व्यापारियों और हम्मालों में हुआ विवाद
दमोह

डीएपी का रैक आते ही खत्म होने की स्थिति में, जबेरा, तेंदूखेड़ा में नहीं पहुंची खाद

fake dap
दमोह

दमोह में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्युमेरेसी सर्वे हुआ

Sainik School Entrance Exam 2026, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : AI)
दमोह

किल्लत के बीच 40 टन खाद से लदा ट्रक पकड़ा, दस्तावेज नहीं

किल्लत के बीच 40 टन खाद से लदा ट्रक पकड़ा, दस्तावेज नहीं वाणिज्यकर विभाग की टीम ने पकड़ा ट्रक, कोतवाली में रखवाया दमोह. डीएपी खाद इन दिनों रबी फसल की बोवनी की तैयारी कर रहे किसानों के लिए सोना की तरह है, जिसके लिए वह हर कीमती समय छोडऩे तैयार हैं। जिसकी तस्वीरें बीते दिनों जिले में सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिले में उसी खाद को अवैध तरीके से दूसरे जिले में निजी दुकानदारों के पास भेजा जा रहा है। इसका खुलासा बीती रात वाणिज्यकर विभाग की कार्रवाई में खाद का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए एक ट्रक से हुआ है। जिसमें करीब 40 टन खाद लोड होना बताया गया है। इसके न तो अभी तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सके हैं और न ही खाद को छुड़ाने कोई पहल हो सकी है। विदित हो कि जिले में बीते एक सप्ताह से एक बोरी डीएपी खाद भी उपलब्ध नहीं है। जबकि ३ हजार से अधिक ऐसे किसान है, जिनके पास खाद प्राप्त करने के कूपन रखे हुए हैं। प्रकरण में बताया गया है कि बुधवार की देर रात वाणिज्यकर विभाग की टीम जबलपुर रोड पर चेङ्क्षकग लगाए हुई थी। टीम ने इस रोड से जा रहे एक ट्रक को रोका, जिसमें ड्राइवर ने खाद लोड होना बताया। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि स्टेशन पर खाद का रैक लगा हुआ है, जहां से लोड करके देवेंद्रनगर जिला पन्ना यह खाद ले जा रहे हैं। जिसकी बिल्टी, खाद परिवहन के कागज आदि जब ड्राइवर से मांगे गए थे तो वह उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद वाणिज्यकर अधिकारी ने संदेह होने पर उक्त खाद से भरे ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में सिटी कोतवाली में रखवाया गया। गुरुवार को शाम तक इस खाद के संबंध में कोई भी व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत करने नहीं पहुंचा है, जिससे पूरा मामला बड़े गड़बड़झाला की ओर इशारा कर रहा है। जिले के डबल लॉक केंद्रों और समिति स्तर पर पहुंचने वाले डीएपी के वितरण के बाद ही निजी खाद विक्रेता अपना स्टॉक ओपन करते हैं। जिससे बड़े स्तर पर खाद में कालाबाजारी का संदेह है। कुछ किसानों ने बताया कि गांव में डीएपी खाद 1900 रुपए बोरी तक मिल रही है। मजबूरी में लेना पड़ती है, क्योंकि यहां से चाहे जितनी बोरी मिल जाती है। लाइन में भी नहीं लगना पड़ता है। डीएपी को कोई विकल्प भी नहीं है। इसीलिए, खाद में इसी तरह की गड़बड़ी संभव है। दूसरे दिन भी पेश नहीं किए जा सके कागज वाणिज्यकर अधिकारी आकाश गुप्ता ने बताया कि ट्रक में डीएपी खाद रखा होना ड्राइवर के द्वारा बताया गया है। कागज नहीं प्रस्तुत किए है। गुरुवार को भी किसी भी व्यक्ति, ट्रक संचालक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए , इसीलिए अब कार्रवाई की जा रही है। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि खाद को कहां से और किस मकसद से ले जाया जा रहा था। रैक आज पहुंचा, ड्राइवर ने कल ही बता दिया था विपणन डीएमओ इंद्रपाल सिंह राजपूत ने बताया कि उन्हें किसी ने भी ट्रक में खाद पकड़े जाने की जानकारी नहीं दी है। आइपीएल डीएपी का रैक गुरुवार को दोपहर में दमोह पहुंचा है, जबकि रात में सरकारी कोई रैक नहीं पहुंचा था। डीएपी दमोह में हैं ही नहीं तो कहां से कैसे लोड होकर जा रही थी, कहा नहीं जा सकता है। राजपूत ने बताया कि आईपीएल डीएपी का रैक दमोह पहुंच चुका है। एक-दो दिन में सभी डबल लॉक केंद्रों पर खाद का वितरण किया जाएगा। कूपन वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दमोह

दमोह में पटाखों के लिए तीन दिन पहले खोला गया बाजार

दमोह में पटाखों के लिए तीन दिन पहले खोला गया बाजार
दमोह
