दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम, आधा घंटा लोग हुए परेशान

दमोह में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हटा रोड पर लगाया जाम,
दमोह में रबी सीजन के बढ़ते समय के साथ अब डीएपी किसानों के लिए बड़ी जरूरत बनती जा रही हैं। ऐसे में किसान को सबसे ज्यादा डीएपी की जरूरत है। शुक्रवार को पथरिया फाटक खाद वितरण केंद्र पर सुबह से खाद नहीं मिलने से किसान बिफर गए और उन्होंने हटा रोड पर ओवरब्रिज के नीचे ही जाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एंबुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई।
किसानों ने आरोप था कि केंद्र पर खाद उपलब्ध है, इसके बाद भी किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। जबकि किसान सुबह से केंद्र पर पहुंच चुके थे। इसे अलावा किसानों ने खाद की कालाबाजारी और अन्यत्र तरीके से बेचने के भी आरोप लगाए। इसके नाराज किसान सुबह करीब 10 बजे सड़क पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। किसानों दमोह-हटा, पन्ना रोड पूरी तरह बंद कर दिया। इससे ओवरब्रिज और सड़क की दूसरी ओर लंबा जाम लग गया। जाम में लोको, फुटेरा वार्ड, इमलाई आदि क्षेत्र के लोग भी फंसे नजर आए जो सुबह जरूरी कार्यों के लिए बाजार आए हुए थे। खास बात यह रही कि किसानों के प्रदर्शन के आधा घंटा बाद भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। बाद में तहसीलदार और पुलिस ने पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और हर किसान को खाद दिलाने का आश्वासन दिया, इसके बाद सभी सड़क से हटे और सुबह 11 बजे के करीब रोड से जाम हट सका।
आईपीएल डीएपी का दूसरा रैक 4 हजार मीट्रिक टन डीएपी लेकर बीते दिन दमोह पहुंच चुका है। साथ ही खाद का भंडारण भी डबल लॉक केंद्र, समिति, एमपी एग्रो, मार्केटिंग सोसायटी में किया जा चुका है। इतना ही नहीं निजी सेक्टर के साथ पन्ना और टीकमगढ़ के लिए भी दमोह से खाद भेज दी गई हैं। बताया गया है कि 1400 मीट्रिक टन खाद डबल लॉक केंद्र पथरिया, हटा, जबेरा, दमोह, तेंदूखेड़ा के लिए भेजी गई है। जबकि 1400 मीट्रिक टन खान अलग-अलग समितियों में भेजी गई है, जहां गांव में ही किसानों को खाद मिलेगी। 150 मीट्रिक टन एमपी एग्रो, 100 मीट्रिक टन मार्केटिंग सोसायटी पथरिया फाटक को भेजी गई है। इसके अलावा टीकमगढ़ और पन्ना जिले के लिए भी 180-180 मीट्रिक टन खाद दमोह से भेजी गई है। जबकि शेष खाद निजी दुकानदारों को दी गई है।
विपणन डीएमओ इंद्रपाल सिंह राजपूत ने बताया कि 9 अक्टूबर को ही किसानों को दमयंती नजर तहसील से कूपन वितरित किए जा चुके हैं। उन सभी किसानों को पहले खाद दी जाएगी। इसके बाद कूपन बंटने का काम केंद्रों पर जारी है, उन किसानों को बाद में खाद मिलेगी। किसान को अधिकतम 3 बोरी डीएपी ही दी जाएगी। इसके अलावा वह एनपीके और नैनो डीएपी ले सकते हैं। जबेरा और तेंदूखेड़ा केंद्र पर शुक्रवार से होने वाले वितरण को वितरण टाल दिया गया है, अब यहां 22 अक्टूबर से ही खाद का वितरण होगा।
