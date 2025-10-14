संदीपनि विद्यालय जबेरा में शिक्षक की शिक्षा में अभिनव पहल, बच्चों में बढ़ा आत्मविश्वास

cm rise sandipani school shift parents protest bus facility demand
जबेरा. संदीपनी विद्यालय जबेरा में पदस्थ शिक्षक सुखनंदन साहू शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का अनूठा तरीका अपना रहे हैं। उन्होंने गीत, कहानी, खेल, गतिविधियां और स्वनिर्मित टीएलएम का प्रयोग कर बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाया, जिससे बच्चों की झिझक दूर होती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
सुखनंदन साहू ने बताया कि बच्चों को गीत, कहानी और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने से विद्यालय का वातावरण भयमुक्त और आनंददायी बनता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शिक्षा से जुड़े रोचक वीडियो अपलोड कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया है। अब तक उनके चैनल पर लगभग 500 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं।
उनके नवाचारी शिक्षण के परिणामस्वरूप बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ है और विद्यालय में नामांकन में भी वृद्धि देखी गई है। विद्यालय के प्राचार्य संजय बाजपेयी, उपप्राचार्य अजय सिंघई और समस्त स्टाफ ने सुखनंदन साहू के शैक्षणिक कार्य की सराहना की है।
विशेष रूप से शिक्षक द्वारा अपनाई गई प्रवेश रूटीन प्रक्रिया बच्चों और शिक्षक के बीच संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस प्रक्रिया में दिन की शुरुआत में शिक्षक विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं, जिससे कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनता है और दिन की सकारात्मक शुरुआत होती है।
ग्रामीण लोगों ने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर बच्चों की पढ़ाई में बढ़ती रुचि की सराहना की है। संदीपनी विद्यालय में सुखनंदन साहू की इस अभिनव शिक्षण पद्धति ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा दिए हैं।
