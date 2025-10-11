त्योहारी बाजार पर खरीफ सीजन का असर, व्यापारियों ने कहा बाजार में मंदी

दमोह में दीपावली के समय बाजार अपने चरम पर होता है। वहीं इसमें खरीफ फसलों के उपार्जन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन, इस बार खरीफ सीजन की फसलों को हुए नुकसान का असर साफ देखा जा रहा है। व्यापारी बता रहे हैं कि इस बार बाजार में पिछले साल की तुलना में मंदी है। यह स्थिति तब है, जब कई समानों पर जीएसटी घट गयादरअसल, जिले में खरीफ सीजन के शुरू में हुई अत्यधिक बारिश ने किसानों की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया था। मक्का, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों में भारी नुकसान होने से किसानों की आमदनी घट गई है। कई क्षेत्रों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो कुछ जगहों पर फसल आधी बची है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, बल्कि बाजार में माल की उपलब्धता भी कम हुई है। बाजार में सामान्य समय की तुलना में फल, सब्जी और अनाज की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।