एक महीने पहले पति को समझाया, अब फंदे पर लटकी मिली नवविवाहिता, 10 महीने पहले हुई थी शादी

परिजन के मुताबिक आरती के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात बताए जाने के बाद हम उसे वापस माये ले आए थे। मृतका के भाई राकेश अहिरवार के अनुसार, लगभग एक महीने पहले आरती का पति दशरथ चौधरी मायके आया और आरती को वापस अपने साथ ले गया था। उस वक्त परिवारवालों ने दशरथ को साफ-साफ कहा था कि आरती को वापस ले जा रहे हो लेकिन उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित मत करना। अब पता चला है आरती ने फांसी लगा ली है। भाई राकेश अहिरवार ने आरोप लगाया है कि पति दशरथ ने ही परिवारवालों के साथ मिलकर आरती की हत्या की है और शव को फंदे पर लटकाया है। थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने बताया कि महिला के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। मर्ग कायम कर लिया गया है और परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।