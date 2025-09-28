माता-पिता की मौत, पत्नी-बच्चे भी छोड़ गए, मामी सरपंच फिर भी मौत के बाद श्मशान नसीब नहीं, पत्थरों से दबाया शव

जानकारी अनुसार लकवा पीड़ित मिलन के पिता पहले ही गुजर चुके थे, मां भी 15 साल पहले दुनिया छोड़ गईं थी। विवाह हुआ, लेकिन पत्नी व बच्चे भी छोड़कर चले गए। नौ साल तक भटकते रहने के बाद जब वह हाल ही में मड़ियादो लौटा तो उसका शरीर पहले से ही बीमारी और लाचारी से ग्रसित था। बीमारी से जूझते हुए मिलन ने दम तोड़ दिया। मिलन की बुजुर्ग मामी सरपंच हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। इस स्थिति में नहीं थी कि अंतिम संस्कार किया जा सके। इसलिए मिलन के शव को चट्टानों के बीच ढंककर छोड़ दिया गया। हालांकि जैसे ही यह खबर समाजसेवियों को लगी, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को चट्टानों से बाहर निकाला। रविवार को मिलन का अंतिम संस्कार किया जाएगा।