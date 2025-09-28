2 अक्टूबर को नहीं जलेगा सोनम रघुवंशी के चेहरे वाला पुतला, हाईकोर्ट का फैसला

Sonam Raghuvanshi Indore: विजयादशमी पर रावण के पुतले के स्थान पर सोनम रघुवंशी या अन्य किसी का पुतला जलाने पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगाई है। सोनम की मां ने इस तरह पुतला दहन पर रोक लगाने को लेकर याचिका लगाई थी। इस संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रणव वर्मा ने कहा, यह कृत्य कानून के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसकी बेटी और उसके पूरे परिवार के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ऐसा कोई कृत्य होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे याचिकाकर्ता और उसके परिवार की छवि धूमिल हो।