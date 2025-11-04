एमपी में वायरल हो रहा टीआई के ‘बोल्ड’ अंदाज का ये VIDEO, देखें

बता दें कि दमोह में कसाई मंडी में पशुवध की घटना होने के बाद हालात गंभीर हो गए थे लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए हालातों को नियंत्रित कर लिया था। अब इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कोतवाली टीआई मनीष कुमार का साफ कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था और सौहाद्र बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है जिससे कि कोई भी आपराधिक गतिविधि करने से पहले ही संभल जाए ।