एमपी में वायरल हो रहा टीआई के ‘बोल्ड’ अंदाज का ये VIDEO, देखें

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह में एक टीआई का बोल्ड अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टीआई बुलंद आवाज में रात्रि गश्त के दौरान अपराधियों को सख्त चेतावनी देते और डंडों से स्वागत करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और कोई टीआई की तारीफ कर रहा है तो कोई टीआई को दमोह का शेर बता रहा है।
देखें वीडियो-
दमोह शहर में कसाई मंडी में हाल ही में सामने आए पशुवध मामले के बाद पुलिस अलर्ट है और देर रात मंडी इलाके में गश्त की जा रही है। इसी दौरान का कोतवाली टीआई मनीष कुमार का आवाज बुलंद करते हुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह अपराधियों को सख्त चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में टीआई मनीष कुमार कहते देखे जा रहे हैं कि अपराधी सुधार जाएं, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई के साथ स्वागत डंडों से किया जाएगा।
बता दें कि दमोह में कसाई मंडी में पशुवध की घटना होने के बाद हालात गंभीर हो गए थे लेकिन पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए हालातों को नियंत्रित कर लिया था। अब इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कोतवाली टीआई मनीष कुमार का साफ कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था और सौहाद्र बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है जिससे कि कोई भी आपराधिक गतिविधि करने से पहले ही संभल जाए ।
