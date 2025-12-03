Patrika LogoSwitch to English

दमोह

SIR का प्रेशर! MP में एक और BLO को आया हार्ट अटैक, 3 सड़क हादसे में घायल

MP News: एमपी में SIR सर्वे की दबाव भरी रफ्तार ने कर्मचारियों की जान खतरे में डाल दी है। लगातार हादसों और बीमारी की घटनाओं से BLO की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

दमोह

image

Akash Dewani

Dec 03, 2025

SIR work pressure BLO Heart Attack Accidents Damoh MP News

BLO suffers heart attack in damoh due to SIR work pressure (फोटो- Freepik)

SIR work pressure:मध्य प्रदेश के दमोह जिले में SIR सर्वे का काम जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से हादसे और स्वास्थ्य संबंधी संकट भी सामने आ रहे हैं। सर्वे पूरा करने की सख्त समय सीमा और दबाव के चलते बीएलओ (BLO) और उनके साथी तनाव, थकान और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में हुए लगातार हादसों ने प्रशासन और सिस्टम दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। (mp news)

हार्ट अटैक से मायूस हुई प्रशासनिक मशीनरी

बीती रात SIR का काम खत्म कर अपने घर लौट रहे BLO बाबू खान अचानक सीने में तेज दर्द से गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक (Heart Attack) की पुष्टि की। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन यह घटना SIR प्रोजेक्ट की कार्य परिस्थितियों का गंभीर संकेत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि वे कई दिनों से लगातार देर रात तक काम कर रहे थे।

सर्वे टीम बनी हादसों की शिकार

इसी बीच तीन BLO और उनके साथी सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल कर्मचारियों में रनेह के सुंदर अहिरवाल, दमोह की नेहा मिश्रा और बरहट के चंद्रभान अहिरवाल शामिल हैं। यह हादसे अलग-अलग स्थानों पर SIR कार्य से लौटते समय हुए। थकान भरी ड्राइविंग और लगातार भागदौड़ को दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है।

कलेक्टर पहुंचे अस्पताल, बनाया विशेष वार्ड

घटनाओं के बाद देर रात कलेक्टर सुधीर कोचर जिला अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों की स्थिति जानने के लिए डॉक्टरों से चर्चा की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि इलाज में कोई कमी न रहे। उसी निर्देश के बाद घायलों के लिए अस्पताल में अलग स्पेशल वार्ड तैयार किया गया। कलेक्टर का कहना है कि चारों कर्मचारी फिलहाल सुरक्षित हैं और प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। (mp news)

03 Dec 2025 09:57 am

