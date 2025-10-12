अस्पताल में सिर्फ दो दिन हो रही सोनोग्राफी; निजी सेंटरों में जांच के लिए देना पड़ रहे 900 रुपए

दमोह के जिला अस्पताल में प्रतिदिन ढाई सौ से ज्यादा मरीजों सोनोग्राफी की जरूरत पड़ रही है। इनमें प्रसूताएं भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां उन लोगों की जांच हो रही है, जो अस्पताल में भर्ती हैं। वह भी सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही सोनोग्राफी हो रही है। बाकियों को वेङ्क्षटग लिस्ट में रखा जा रहा है। जो रुक सकते हैं वह इंतजार करते हैं। अन्य निजी सेंटरों पर जाकर महंगी जांच कराने मजबूर होते हैं। इधर, प्रबंधन इस परेशानी को दूर कर पाने में खुद को बेबस महसूस कर रहा है।