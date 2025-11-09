Patrika LogoSwitch to English

दमोह

एमपी के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, सिर्फ 2 दिनों में 40 लोगों को काटा

Stray Dogs Wreak Havoc : चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक बड़ोनिया का कहना है कि, पटेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार-शनिवार की रात कुत्ते के काटने के 25 मामले सामने आए। इसमें हैरानी की बात ये रही कि, सभी घायलों को एक ही कुत्ते ने निशाना बनाया था।

less than 1 minute read
Google source verification

दमोह

image

Faiz Mubarak

Nov 09, 2025

Stray Dogs Wreak Havoc

दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक (Photo Source- Patrika)

Stray Dogs Wreak Havoc : मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है। आलम ये है कि, बीते दो दिनों में ही यहां उन्होंने 40 लोगों को काटा है। इनमें से 35 हमले सिर्फ दो कुत्तों ने किए हैं। जबकि, 25 लोग सिर्फ एक कुत्ते के हमले के शिकार हुए। अधिकारियों ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है।

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक बड़ोनिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, पटेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार और शनिवार को कुत्ते के काटने के एक के बाद एक 25 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि, इसमें सबसे खास बात ये रही कि, सभी घायलों को एक ही कुत्ते ने काटा था। वहीं, दूसरी तरफ बटियागढ़ ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएम पंत ने कहा कि, चिकित्सकीय क्षेत्र में एक कुत्ते ने 10 लोगों को काटा है। अधिकारियों का कहना है कि, शहर में आवारा कुत्तों के काटे जाने के बाद 5 और लोगों का दमोह जिला अस्पताल में इलाज किया गया है। इस तरह दो दिन में कुल 40 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं।

कलेक्टर ने दिए निर्देश

वहीं, मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए कहा कि, उन्होंने जिले के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। जल्द ही हालातों में सुधार होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया संज्ञान

आपको बता दें कि, बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत क्षेत्रों - शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर कुत्तों के काटने की घटनाओं में हो रही 'खतरनाक वृद्धि' पर ध्यान दिया। कोर्ट ने भी संबंधित अधिकारियों को हमलावर कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिए हैं।

Published on:

09 Nov 2025 07:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / एमपी के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, सिर्फ 2 दिनों में 40 लोगों को काटा

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

