एमपी के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, सिर्फ 2 दिनों में 40 लोगों को काटा

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक बड़ोनिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, पटेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार और शनिवार को कुत्ते के काटने के एक के बाद एक 25 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि, इसमें सबसे खास बात ये रही कि, सभी घायलों को एक ही कुत्ते ने काटा था। वहीं, दूसरी तरफ बटियागढ़ ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएम पंत ने कहा कि, चिकित्सकीय क्षेत्र में एक कुत्ते ने 10 लोगों को काटा है। अधिकारियों का कहना है कि, शहर में आवारा कुत्तों के काटे जाने के बाद 5 और लोगों का दमोह जिला अस्पताल में इलाज किया गया है। इस तरह दो दिन में कुल 40 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं।