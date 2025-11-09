एमपी के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, सिर्फ 2 दिनों में 40 लोगों को काटा

दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक (Photo Source- Patrika)
Stray Dogs Wreak Havoc : मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है। आलम ये है कि, बीते दो दिनों में ही यहां उन्होंने 40 लोगों को काटा है। इनमें से 35 हमले सिर्फ दो कुत्तों ने किए हैं। जबकि, 25 लोग सिर्फ एक कुत्ते के हमले के शिकार हुए। अधिकारियों ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है।
खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक बड़ोनिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, पटेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार और शनिवार को कुत्ते के काटने के एक के बाद एक 25 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि, इसमें सबसे खास बात ये रही कि, सभी घायलों को एक ही कुत्ते ने काटा था। वहीं, दूसरी तरफ बटियागढ़ ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएम पंत ने कहा कि, चिकित्सकीय क्षेत्र में एक कुत्ते ने 10 लोगों को काटा है। अधिकारियों का कहना है कि, शहर में आवारा कुत्तों के काटे जाने के बाद 5 और लोगों का दमोह जिला अस्पताल में इलाज किया गया है। इस तरह दो दिन में कुल 40 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं।
वहीं, मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए कहा कि, उन्होंने जिले के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। जल्द ही हालातों में सुधार होगा।
आपको बता दें कि, बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत क्षेत्रों - शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर कुत्तों के काटने की घटनाओं में हो रही 'खतरनाक वृद्धि' पर ध्यान दिया। कोर्ट ने भी संबंधित अधिकारियों को हमलावर कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग