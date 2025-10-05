‘मौसा करता था छेड़छाड़, मामी को सब पता था’, नोट में अपना दुख लिखकर छात्रा ने दी जान

जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी शुक्रवार दोपहर घर पर अकेली थी। पिता मजदूरी करने हटा गए थे और मां खेतों में कटाई के लिए गई थीं। छोटा भाई और दादी नहाने के लिए तालाब गए थे। इसी दौरान बालिका ने कमरे में फांसी लगा ली।

भाई ने देखा था बहन को फंदे से लटका हुआ कुछ देर बाद छोटे भाई ने जब बहन को फंदे पर लटका देखा, तो शोर मचाया और पड़ोसी बड़े पिता को सूचना दी। परिजन किशोरी को तत्काल दमोह अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।