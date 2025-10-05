‘मौसा करता था छेड़छाड़, मामी को सब पता था’, नोट में अपना दुख लिखकर छात्रा ने दी जान

student took her own life due to molestation by uncle damoh (Patrika.com)
MP News: दमोह के थाना क्षेत्र के बिजौरी पाठक गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शुकवार दोपहर एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने ही मौसा की छेड़छाड़ से परेशान होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्रा ने अपनी मौत के लिए मौसा को जिम्मेदार ठहराया है।
जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी शुक्रवार दोपहर घर पर अकेली थी। पिता मजदूरी करने हटा गए थे और मां खेतों में कटाई के लिए गई थीं। छोटा भाई और दादी नहाने के लिए तालाब गए थे। इसी दौरान बालिका ने कमरे में फांसी लगा ली।
भाई ने देखा था बहन को फंदे से लटका हुआ कुछ देर बाद छोटे भाई ने जब बहन को फंदे पर लटका देखा, तो शोर मचाया और पड़ोसी बड़े पिता को सूचना दी। परिजन किशोरी को तत्काल दमोह अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
परिजनों ने उसे नीचे उतारा और देखा कि पास ही एक कागज़ रखा है, जिसमें उसने अपनी पीड़ा और मौत का कारण लिखा था। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि मौसा कई बार मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, मामी को भी सब पता था। मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूं। सभी अपना ध्यान रखना।
इधर, पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मृतका के पास से सुसाइड नोट जब्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग