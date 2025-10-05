Patrika LogoSwitch to English

अगार मालवा

बड़े सियासी उलटफेर के संकेत! भाजपा नेता की कार में बैठे जीतू पटवारी, बढ़ी सरगर्मी

MP News: मध्य प्रदेश के कानड़ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की भाजपा नेता से कार में हुई गुप्त चर्चा के बाद राजनीति में हलचल तेज, उलटफेर के कयास तेज हो गए हैं।

less than 1 minute read

अगार मालवा

image

Akash Dewani

Oct 05, 2025

jitu patwari bjp leader meeting kanad nagar parishad political stir mp news

jitu patwari bjp leader meeting kanad nagar parishad political stir (फोटो- सोशल मीडिया)

Jitu Patwari-BJP Leader Meeting: मध्य प्रदेश के आगर जिले में स्थित मां बगलामुखी दर्शन कर कानड़ होते इंदौर लौट रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने नगर की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी। एक भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ कानड़ के बाहर इकलेरा जोड़ से ग्राम खांकरी तक गाड़ी में बैठकर चर्चा की, जिसे लेकर विभिन्न तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। (mp news)

नगर परिषद को लेकर हो सकती है चर्चा!

जानकरों ने बताया भाजपा के 7 पार्षद, कांग्रेस 6 पार्षद, निर्दलीय कांग्रेस समर्थक 2 पार्षद हैं। कांग्रेस के समर्थन से भाजपा कानड़ नगर परिषद (Kanad Nagar Parishad) बनी है। भाजपा के 5 पार्षदों ने नगर परिषद की कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे में भाजपा पार्षद कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर परिषद में कुछ उलटफेर की मंशा रखते हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से चर्चा की। (mp news)

पार्षद हुए सक्रिय

तीन सालों से कई बार नगर परिषद की शिकायत कर चुके पार्षद इस मुलाकात के बाद सक्रिय दिखाई देने लगे हैं और राजनीति की अलग-अलग बात भी करते दिखाई दे रहे हैं। पार्षदों ने दबी जुबान से बताया कि नगर में भाजपा की सरकार को हटाकर कांग्रेस की बना देंगे ताकि कम से कम वार्ड में विकास के काम तो होंगे। (mp news)

Published on:

05 Oct 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / बड़े सियासी उलटफेर के संकेत! भाजपा नेता की कार में बैठे जीतू पटवारी, बढ़ी सरगर्मी

