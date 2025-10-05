बड़े सियासी उलटफेर के संकेत! भाजपा नेता की कार में बैठे जीतू पटवारी, बढ़ी सरगर्मी

जानकरों ने बताया भाजपा के 7 पार्षद, कांग्रेस 6 पार्षद, निर्दलीय कांग्रेस समर्थक 2 पार्षद हैं। कांग्रेस के समर्थन से भाजपा कानड़ नगर परिषद (Kanad Nagar Parishad) बनी है। भाजपा के 5 पार्षदों ने नगर परिषद की कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे में भाजपा पार्षद कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर परिषद में कुछ उलटफेर की मंशा रखते हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से चर्चा की। (mp news)