CM के कार्यक्रम में जा रही ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

MP News: मुख्यमंत्री कार्यक्रम का सामान लेकर जा रहे ट्रक ने गलत साइड से बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल हुआ।

less than 1 minute read

बड़वानी

image

Akash Dewani

Oct 05, 2025

Accident (फोटो- सोशल मीडिया)

Accident (फोटो- सोशल मीडिया)

CM Program truck hits bike: बड़वानी के पाटी थाना क्षेत्र के आवली में शुक्रवार देर शाम हुए सडक हादसे में बाइक सवार सुरेश पिता दानिया निवासी ग्राम दाबड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलराम पिता केरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद बलराम को जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया। ग्रामीण एक अंतिम संस्कार में शामिल होकर पाटी से प्रसादी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान भोपाल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के कार्यक्रम के लिए टेंट का सामान लेकर आ रहा ट्रक गलत दिशा (रांग साइड) से आया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। (MP News)

ऐसे हुई थी घटना

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टूक तेज रफ्तार में था और नगर में रास्ता भटककर बोकराटा रोड पर लगभग दो किलोमीटर आगे निकल गया था। लौटते समय आवली में यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ लग गई। सूचना पर इमरजेंसी वाहन 112 मौके पर पहुंचा और पायलट गोविंदा भट्ट व आरक्षक निर्मल ने घायलों को पाटी अस्पताल पहुंचाया। मृतक के परिजन किताबसिंह सोलंकी ने बताया कि ट्रक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए सामान लेकर आ रहा था और गलत दिशा से आने के कारण यह दुर्घटना हुई। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। (MP News)

Published on:

05 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / CM के कार्यक्रम में जा रही ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

