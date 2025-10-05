CM के कार्यक्रम में जा रही ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

CM Program truck hits bike: बड़वानी के पाटी थाना क्षेत्र के आवली में शुक्रवार देर शाम हुए सडक हादसे में बाइक सवार सुरेश पिता दानिया निवासी ग्राम दाबड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलराम पिता केरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद बलराम को जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया। ग्रामीण एक अंतिम संस्कार में शामिल होकर पाटी से प्रसादी लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान भोपाल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के कार्यक्रम के लिए टेंट का सामान लेकर आ रहा ट्रक गलत दिशा (रांग साइड) से आया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। (MP News)