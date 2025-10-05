मंदिर को लेकर बीजेपी विधायक और व्यापारी में संग्राम, गरमा रहा विवाद

सेवढ़ा भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि मैं मंदिर में ट्रस्टी हूं। 29 सितंबर को मैं मीटिंग करने के लिए गया था। मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मंदिर जाने में कोई अपराध नहीं है। वहां सीसीटीवी लगे हुए है। अगर मेरे द्वारा धमकी दी गई है, तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। मनोज गुप्ता अर्नलगल बात कर रहे है। वह न्यायालय में केश हार गए है। मंदिर पर अतिक्रमण करने वालों को ट्रस्ट बाहर निकालेगा। साथ ही धर्म के क्षेत्र और मंदिर की रक्षा के लिए अगर आरोप लगते है, तो कई बात नहीं है। इस संबंध में एसपी सूरज कुमार वमी का कहना है कि मेरे पास इस मामले को लेकर जानकारी नहीं है। (mp news)