मंदिर को लेकर बीजेपी विधायक और व्यापारी में संग्राम, गरमा रहा विवाद

Thakur Radhavallabh Temple illegal enroachment bjp mla pradeep agrawal (फोटो- सोशल मीडिया)
Illegal Enroachment: दतिया शहर के गांधी रोड तिगेलिया पर ठाकुर राधावल्लभ मंदिर (Thakur Radhavallabh Temple) पर बीती 29 सितंबर को सेंवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल (bjp mla pradeep agrawal) अधिवक्ता राजकुमार गुप्ता और सेवकरण गुप्ता के साथ पहुंचे। इस दौरान मनोज गुप्ता सुहाने ने कहा कि विधायक द्वारा धमकी दी गई कि अगर मंदिर परिसर से अपना सामान नहीं हटाया, तो 40 से 50 लोग लाकर सामान बहार रखवा दूंगा। साथ ही उन्होंने धमकी दी है।
साथ ही उन्होंने धमकी देकर कहा कि पांच अक्टूबर के बाद वह लोगों को भेजेंगे। इससे डरे मनोज गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन के साथ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिए है, जिसमें विधायक नजर आए रहे है। उधर विधायक का कहना है कि वह मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। धर्म की रक्षा के लिए वह अतिक्रमण हटवाएंगे। चाहे कितने भी फिर आरोप लगे। (mp news)
मनोज गुप्ता सुहाने कहा कि 1932 में ठाकुर राधावल्लभ जी महाराज का मंदिर गनपत राम सुहाने ने बनवाया था। मंदिर ट्रस्ट के पास 11 दुकाने और पांच अलग दुकाने बनी हुई थी। पिछली चार पीढ़ियों से मंदिर सहित अन्य संपत्तियों की देखरेख कर रहे हैं। लेकिन 18 मई वर्ष 2023 से यह मामला न्यायालय में चल रहा है। (mp news)
सेवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल पहले भी मंदिर को खाली कराने को लेकर धमकी दे चुके हैं। लेकिन 29 सितंबर को एक बार फिर विधायक चार पांच लोगों के साथ मंदिर की छत पर मीटिंग करने लगे। सुबह 10 बजे से लेकर 10.30 बजे तक वह रुकें। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मंदिर और मकान को खाली नहीं किया, तो वह 40 से 50 लोगों को बुलाकर सामान बाहर फिकवा देंगे। विधायक मंदिर में ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है। पुश्तैनी मंदिर में ट्रस्टी का अधिकार उनके परिवार के पास है। लेकिन विधायक की दंबगी से उनका परिवार परेशान है। (mp news)
मनोज गुप्ता सुहाने ने कहा कि उन्होंने एसपी के नाम एडीशनल एसपी सुनील शिवहरे को आवेदन दिया है। उनका कहना है कि त्योहार के समय उन्हें सुरक्षा गार्ड मंदिर पर उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो उन्हें जान और माल का खतरा हो सकता है। उनके पुश्तेनी मंदिर पर विधायक प्रदीप अग्रवाल कब्जा करना चाहते है। न्यायालय में मामला चल रहा है, तो उसके बाद भी विधायक दबंगी दिखा रहे है। (mp news)
सेवढ़ा भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि मैं मंदिर में ट्रस्टी हूं। 29 सितंबर को मैं मीटिंग करने के लिए गया था। मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मंदिर जाने में कोई अपराध नहीं है। वहां सीसीटीवी लगे हुए है। अगर मेरे द्वारा धमकी दी गई है, तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। मनोज गुप्ता अर्नलगल बात कर रहे है। वह न्यायालय में केश हार गए है। मंदिर पर अतिक्रमण करने वालों को ट्रस्ट बाहर निकालेगा। साथ ही धर्म के क्षेत्र और मंदिर की रक्षा के लिए अगर आरोप लगते है, तो कई बात नहीं है। इस संबंध में एसपी सूरज कुमार वमी का कहना है कि मेरे पास इस मामले को लेकर जानकारी नहीं है। (mp news)
