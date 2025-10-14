स्वच्छता रैंकिंग 2024 में फोटोग्राफी कराकर ले लिए नंबर, तब से बंद दमोह का कचरा प्रसंस्करण केंद्र

यहां तक पहुंचने के रास्ते भी खोदे

पत्रिका ने कचरा प्रसंस्करण केंद्र तक पहुंचने के लिए आम रास्ते का उपयोग किया। जो कि बायपास से निकले हाइवे से पहाड़ की ओर है। यहां से हम कचरा फेकने वाली जगह तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता ही नजर आया। दरअसल, नगरपालिका या अन्य ने यहां से आगे यानि कचरा प्रसंस्करण केंद्र तक पहुंचने वाले रास्ते के बीच में बड़ी-बड़ी नालियां खोद दी हैं। जिससे आगे कोई जा ही नहीं सके। जबकि बीच में कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। इसके बाद हम किल्लाई गांव से दूसरे रास्ते से होकर कचरा प्रसंस्करण केंद्र तक पहुंचे। जहां वीरानी ही देखने मिली।

वर्शन

कचरा प्रसंस्करण केंद्र चालू नहीं है, इसकी जानकारी मुझे लगी है। इसके नंबर सर्वेक्षण में मिले थे, उस समय चालू किया गया था। कुछ कमियां है, इस संबंध में उपयंत्री से जवाब लेकर बात करता हूं।

राजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नगरपालिका दमोह