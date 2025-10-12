औपचारिक रही स्वच्छता कार्यशाला, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद रहे नदारद

दमोह में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रैकिंग में फिसड्डी साबित हुए दमोह नगरपालिका की रैंङ्क्षकग बढ़ाने का बीड़ा फिलहाल कलेक्टर उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी भी अनदेखी हो रही है। इसी सिलसिले में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कार्यशाला भी औपचारिक ही रही। यहां न तो नगरपालिका, नगर परिषदों के सभी अध्यक्ष पहुंचे और न ही अधिकांश पार्षदों ने यहां उपस्थिति दर्ज कराना उचित समझा। हां, पार्षदों की गैर मौजूदगी में उनके पति जरूर यहां मौजूद हुए थे, जिन्हें ही बतौर प्रतिनिधि मौका दिया गया। इस दौरान विधायक जयंत मलैया, पार्षद कविता राय, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, कलेक्टर सुधीर कोचर और नगरपालिका, परिषदों के सीएमओ और उनके स्टाफ सहित करीब 50 लोगों की मौजूदगी रही। जबकि शेष सीटें खाली ही नजर आई। ऐसे में चार घंटे से अधिक की इस कार्यशाला को पहले ही खत्म कर दिया गया।