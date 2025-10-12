Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

औपचारिक रही स्वच्छता कार्यशाला, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद रहे नदारद

परिषद के सीएमओ, कुछ कर्मचारी और पार्षद पतियों की रही मौजूदगी दमोह में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रैकिंग में फिसड्डी साबित हुए दमोह नगरपालिका की रैंङ्क्षकग बढ़ाने का बीड़ा फिलहाल कलेक्टर उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी भी अनदेखी हो रही है। इसी सिलसिले में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कार्यशाला भी औपचारिक ही [&hellip;]

2 min read

दमोह

image

Hamid Khan

Oct 12, 2025

औपचारिक रही स्वच्छता कार्यशाला, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद रहे नदारद

औपचारिक रही स्वच्छता कार्यशाला, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद रहे नदारद

परिषद के सीएमओ, कुछ कर्मचारी और पार्षद पतियों की रही मौजूदगी

दमोह में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रैकिंग में फिसड्डी साबित हुए दमोह नगरपालिका की रैंङ्क्षकग बढ़ाने का बीड़ा फिलहाल कलेक्टर उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी भी अनदेखी हो रही है। इसी सिलसिले में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कार्यशाला भी औपचारिक ही रही। यहां न तो नगरपालिका, नगर परिषदों के सभी अध्यक्ष पहुंचे और न ही अधिकांश पार्षदों ने यहां उपस्थिति दर्ज कराना उचित समझा। हां, पार्षदों की गैर मौजूदगी में उनके पति जरूर यहां मौजूद हुए थे, जिन्हें ही बतौर प्रतिनिधि मौका दिया गया। इस दौरान विधायक जयंत मलैया, पार्षद कविता राय, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, कलेक्टर सुधीर कोचर और नगरपालिका, परिषदों के सीएमओ और उनके स्टाफ सहित करीब 50 लोगों की मौजूदगी रही। जबकि शेष सीटें खाली ही नजर आई। ऐसे में चार घंटे से अधिक की इस कार्यशाला को पहले ही खत्म कर दिया गया।

विधायक बोले, पीआइसी का हल निकालें कलेक्टर: इस दौरान विधायक जयंत मलैया ने स्वच्छता पर अपने विचार रखे। इंदौर, भोपाल की चर्चा के बाद उन्होंने अपने वार्ड का एक प्रकरण सुनाते हुए कहा कि एक काम के सिलसिले में पार्षद से चर्चा की तो उन्होंने पीआईसी का मसला बताया। इस पर उन्होंने कलेक्टर से कहा कि इस पीआईसी का कोई हल निकालिए आप। ऐसे पीआईसी के चक्कर में कोई काम नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा कि आजकल कोई भी जनता के काम करने के लिए सेवा नहीं मानते है, आप करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। प्रभारी पीओ डूडा कपिल खरे ने स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी ङ्क्षबदुओं को प्रस्तुत किया। साथ ही उपस्थित जनों को बताया। कलेक्टर सुधीर कोचर ने भी अपने विचार रखे।

इनकी उपस्थिति में होना थी कार्यशाला

कार्यशाला में समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उनके निकाय के समस्त जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों को उक्त कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित नोडल, सहायक नोडल व कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उक्त कार्यशाला में अनिवार्यत: उपस्थित होने के निर्देश थे। बैठक में दमोह नगरपालिका अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय, तेंदूखेड़ा और ङ्क्षहडोरिया नगर परिषद अध्यक्ष नहीं पहुंचे। दमोह नगरपालिका उपाध्यक्ष सुषमा ठाकुर भी नहीं पहुंची, उनके पति जरूर यहां पहुंचे। इसके अलावा आधा दर्जन पार्षदों के पति जरूर इस कार्यशाला में पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 02:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / औपचारिक रही स्वच्छता कार्यशाला, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद रहे नदारद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अस्पताल में सिर्फ दो दिन हो रही सोनोग्राफी; निजी सेंटरों में जांच के लिए देना पड़ रहे 900 रुपए

अस्पताल में सिर्फ दो दिन हो रही सोनोग्राफी;
दमोह

युवक को ‘मीम पर सजा.. पांव धुलवाकर वही पानी पिलाया

पांव धुलवाकर वही पानी पिलाया
दमोह

त्योहारी बाजार पर खरीफ सीजन का असर, व्यापारियों ने कहा बाजार में मंदी

त्योहारी बाजार पर खरीफ सीजन का असर, व्यापारियों ने कहा बाजार में मंदी
दमोह

दमोह जिले के ग्राम दौनी में निकल रहीं कल्चुरी काल की दुर्लभ मूर्तियां

दमोह जिले के ग्राम दौनी में निकल रहीं कल्चुरी काल की दुर्लभ मूर्तियां
दमोह

बड़ा खुलासा: MP के इस जिले में चल रहा अमानक दवाओं का रैकेट, जांच हुई तो फंसेगी कई कंपनियां

propaganda companies substandard medicines racket exposed damoh mp news (फोटो- freepik)
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.