दमोह में रोजगार अप्रिन्टिस मेले का सच, भटकते रहे युवा, लिस्टेड कंपनियां ही रहीं गायब

दमोह. तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व रोजगार विभाग द्वारा आयोजित युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार व अप्रिन्टिस मेला स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मंगलवार को आयोजित किया गया, जो पूरी तरह औपरचारिक ही रहा। यहां युवाओं ने रजिस्ट्रेशन को कराएं, लेकिन वह जॉब ऑफर में लिस्टेड कंपनियों के काउंटर ढूंढते नजर आए, तो कुछ लोग लोकल की कंपनियां युवाओं के दस्तावेजों को जमा करती नजर आईं। इस दौरान कुछ कंपनियोंं ने मेले में शामिल होना भी जरूरी नहीं समझा।

युवा संगम में स्थानीय, प्रादेशिक और देश से १४ कंपनियों के करीब १५०० पद ऑफर थे, लेकिन मौके पर गेल स्किलिंग इंस्टीट्यूट, चैकमेट सिक्युरिटी सर्विस बड़ादौ, टेक्नोकॉर्प साल्यूशन प्रालि पुणे, कृष्णा मारूति लि. अहमतदाबाद, ट्राइजेन्ट टैक्सटाइल बुधनी जैसे कंपनियां मौजूद नहीं थी। इनके करीब ५०० जॉब इस मेले में ऑफर किए गए थे।