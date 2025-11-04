Patrika LogoSwitch to English

दमोह

दमोह में रोजगार अप्रिन्टिस मेले का सच, भटकते रहे युवा, लिस्टेड कंपनियां ही रहीं गायब

कोई ६५ किमी तो कोई २५ किमी से दूर से था आया, बेरोजगार बोले ये युवाओं के साथ मजाक है पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया गया था मेला

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Nov 04, 2025

Rojgar mela damoh

Rojgar mela damoh

दमोह. तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व रोजगार विभाग द्वारा आयोजित युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार व अप्रिन्टिस मेला स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मंगलवार को आयोजित किया गया, जो पूरी तरह औपरचारिक ही रहा। यहां युवाओं ने रजिस्ट्रेशन को कराएं, लेकिन वह जॉब ऑफर में लिस्टेड कंपनियों के काउंटर ढूंढते नजर आए, तो कुछ लोग लोकल की कंपनियां युवाओं के दस्तावेजों को जमा करती नजर आईं। इस दौरान कुछ कंपनियोंं ने मेले में शामिल होना भी जरूरी नहीं समझा।
युवा संगम में स्थानीय, प्रादेशिक और देश से १४ कंपनियों के करीब १५०० पद ऑफर थे, लेकिन मौके पर गेल स्किलिंग इंस्टीट्यूट, चैकमेट सिक्युरिटी सर्विस बड़ादौ, टेक्नोकॉर्प साल्यूशन प्रालि पुणे, कृष्णा मारूति लि. अहमतदाबाद, ट्राइजेन्ट टैक्सटाइल बुधनी जैसे कंपनियां मौजूद नहीं थी। इनके करीब ५०० जॉब इस मेले में ऑफर किए गए थे।

  • १०वीं पास के लिए दवा बेचने, पेटीएम का ऑफिस नहीं, लेकिन १०० पदयुवा संगम में शामिल आई कंपनियों के मामले में जब पत्रिका ने पड़ताल की तो थोड़ा संदेह भी हुआ। दरअसल, शिवशक्ति एग्रीटेक लिं. जबलपुर ने १०वीं और १२वीं पास युवकों के लिए सेल्स एग्जीकेटिव की ३० पोस्ट निकाली थी। जब कंपनी के अधिकृत कर्मी से चर्चा की तो पता चलता है कि दवाइयों को सेल करना है। १०वीं-१२वीं पास लड़के दवा कैसे बेच पाएंगे के सवाल पर कर्मचारी ने जॉब टाइटल को ट्रैनिंग बेस बता दिया और पहले एक साल ट्रैंड करेंगे, उसके बाद जॉब देने की बात कह दी। ऐसे में एक कंपनी पेटीएम ने दमोह शहर में १०० जॉब ऑफर की थी। जिसकी शुरुआती सैलेरी १५ हजार रखी थी। पत्रिका ने जब पड़ताल की तो पता चलता है कि कंपनी का दमोह में ऑफिस तक नहीं है। जो काम वह लड़कों बता रहे थे, उतना स्कोप भी दमोह में नहीं है। इसके अलावा लोकल लेवल पर एलआइसी जॉब के नाम पर एजेंट और सिटी जॉब्स दुकानों पर काम करने ४ से ६ हजार वेतन में लड़कों के दस्तावेज जमा करता नजर आया।
  • जॉब के लिए आए युवाओं ने कहाहायर सेकेंडरी के साथ-साथ वह डीजल मैकेनिक से आइटीआई है। जिस पोस्ट आइटीआई बेस पर प्रोडक्शन में काम करना चाहता था, लेकिन वह पोस्ट नहीं है। अब मशीन ऑपरेटर के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसमें वह २०२४ में १२वीं पासआउट मांग रहे हैं, जबकि वह २०२२ में है। इसमें भी कमी बता दी गई है। दो बार से मेले में आ रहा हूं, जॉब नहीं मिली है।मोनू अहिरवार हिंडोरिया
  • ६५ किलोमीटर दूर से यहां ऑपरेटर पोस्ट के लिए विज्ञापन देखकर आया हूं, लेकिन जो कंपनियां दिखाई गई थीं, वह युवा संगम में पहुंचने पर नहीं मिली है। कृष्णा मारूति अहमदाबाद, गेल सहित चार कंपनियां यहां नहीं थीं। वर्धमान में जॉब कम थे और वेतन भी १११५० बता रहे हैं। जॉब तो मिली नहीं, सिर्फ फिजूलखर्ची हुई। ऐसा विज्ञापन नहीं डालना चाहिए।जय कुमार कुर्मी, हटा-मैं १०वीं बेस पर रोजगार की तलाश में आया था। स्थानीय और मप्र स्तर पर जॉब देखने आया, लेकिन उनके हिसाब से कोई जॉब नहीं मिला। कंपनियां सिर्फ दस्तावेज जमा करने कह रही थीं। बाहर से आईं कंपनियों में वेतन भी बहुत कम रखा गया था, जबकि काम सेल्स, मार्केटिंग जैसे रखे गए थे, जो वह नहीं कर सकते थे। समय बेकार गया।
  • रामकुमार राव, हटरी बरखेरा

वर्शन
एक कंपनी के अधिकारी का एक्सीडेंट हो गया है, एक-दो कंपनियां आई नहीं है। लोकल कंपनी के कार्यालय नहीं है, तो पता करता हूं।
अभिषेक तिवारी, नोडल युवा संगम मेला दमोह

दमोह में रोजगार अप्रिन्टिस मेले का सच, भटकते रहे युवा, लिस्टेड कंपनियां ही रहीं गायब

