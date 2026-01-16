रोजगार पाने का सुनहरा अवसर! 19 जनवरी को दंतेवाड़ा में लगेगा प्लेसमेंट कैम्प, जानें इस वेबसाइट से पूरी detail..

प्लेसमेंट कैम्प में RCC एंड एसोसिएट दंतेवाड़ा द्वारा ऑडिट असिस्टेंट (02 पद) और रिसेप्शनिस्ट (01 पद) के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इच्छुक आवेदक प्रातः 11 बजे से 04 बजे तक निर्धारित स्थल पर अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ बायोडाटा (रिज्यूम) लेकर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।