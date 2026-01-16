रोजगार पाने का सुनहरा अवसर! 19 जनवरी को दंतेवाड़ा में लगेगा प्लेसमेंट कैम्प, जानें इस वेबसाइट से पूरी detail..

19 जनवरी को दंतेवाड़ा में लगेगा प्लेसमेंट कैम्प(photo-AI)
CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दंतेवाड़ा द्वारा 19 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से शाम 03 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन रोजगार खोज रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा।
प्लेसमेंट कैम्प में RCC एंड एसोसिएट दंतेवाड़ा द्वारा ऑडिट असिस्टेंट (02 पद) और रिसेप्शनिस्ट (01 पद) के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इच्छुक आवेदक प्रातः 11 बजे से 04 बजे तक निर्धारित स्थल पर अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ बायोडाटा (रिज्यूम) लेकर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर संसाधन स्त्रोत केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में 01 फिजियोथैरेपिस्ट और 01 स्पीच थैरेपिस्ट के पदों पर नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक की जाएगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 19 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर देख सकते हैं। प्लेसमेंट कैम्प और समावेशी शिक्षा के तहत नियुक्तियां युवाओं और योग्य अभ्यर्थियों के लिए रोजगार और करियर के नए अवसर खोल रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार समय पर उपस्थित होकर आवेदन करने का लाभ उठा सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग