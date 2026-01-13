CG News: बड़ा पद मिलते ही बदला रवैया! BJP नेता पर दादागिरी के गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला…

BJP जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप! (photo source- Patrika)
CG News: दंतेवाड़ा जिले के BJP जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता पर एक सर्राफा व्यापारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। व्यापारी ने FIR दर्ज करने के लिए गीदम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी का यह भी आरोप है कि जिला अध्यक्ष एक लड़की के साथ अपने लॉज की चौथी मंजिल पर जाते थे, जिसका CCTV फुटेज भी मौजूद है। जब उन्होंने इसका विरोध किया और अपना किराया मांगा, तो उनके साथ मारपीट की गई।
इस बीच, BJP के ज़िला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने बिज़नेसमैन के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ़ आरोप झूठे हैं। वे मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। मैं मानहानि का केस करूँगा।" असल में, चंदकमल सोनी गीदम के एक बुलियन व्यापारी हैं। पुराने बस स्टैंड के सामने उनका JR पैलेस नाम का एक लॉज है।
यहाँ, ज़िला अध्यक्ष गणपति रेस्टोरेंट नाम का एक होटल चला रहे थे। उन्होंने ग्राउंड फ़्लोर पर एक और दुकान भी किराए पर ली थी, जहाँ वे एक फ़ास्ट फ़ूड कैफ़े चलाते हैं। चंदकमल सोनी के मुताबिक, महीने का किराया लगभग 35,000 से 40,000 रुपये है।
CG News: संतोष गुप्ता पिछले 10 से 12 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं। बुलियन व्यापारी चंदकमल सोनी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि BJP जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने करीब दो से तीन साल पहले गणपति रेस्टोरेंट नाम से होटल खोलकर पहली मंजिल पर एक हॉल किराए पर लिया था। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर एक और कॉम्प्लेक्स भी किराए पर लिया, जहां उन्होंने फास्ट फूड कैफे खोला।
महीने का किराया करीब 35,000 से 40,000 रुपये तय किया गया था। गीदम के रहने वाले संतोष गुप्ता करीब एक साल पहले BJP जिला अध्यक्ष बने थे। तब से उन्होंने हॉल और दुकान दोनों का किराया नहीं दिया है। बार-बार कहने के बाद भी उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। जब भी मैंने उनसे पैसों के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने पद और पावर का हवाला देकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की।
