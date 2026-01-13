CG News: बड़ा पद मिलते ही बदला रवैया! BJP नेता पर दादागिरी के गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला…

CG News: दंतेवाड़ा जिले के BJP जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता पर एक सर्राफा व्यापारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। व्यापारी ने FIR दर्ज करने के लिए गीदम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी का यह भी आरोप है कि जिला अध्यक्ष एक लड़की के साथ अपने लॉज की चौथी मंजिल पर जाते थे, जिसका CCTV फुटेज भी मौजूद है। जब उन्होंने इसका विरोध किया और अपना किराया मांगा, तो उनके साथ मारपीट की गई।