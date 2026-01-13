13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

CG News: बड़ा पद मिलते ही बदला रवैया! BJP नेता पर दादागिरी के गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला…

CG News: दंतेवाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर सर्राफा व्यापारी से मारपीट और दादागिरी के आरोप लगे हैं। किराया विवाद को लेकर व्यापारी ने गीदम थाने में लिखित शिकायत दी है।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 13, 2026

BJP जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप! (photo source- Patrika)

BJP जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप! (photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा जिले के BJP जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता पर एक सर्राफा व्यापारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। व्यापारी ने FIR दर्ज करने के लिए गीदम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी का यह भी आरोप है कि जिला अध्यक्ष एक लड़की के साथ अपने लॉज की चौथी मंजिल पर जाते थे, जिसका CCTV फुटेज भी मौजूद है। जब उन्होंने इसका विरोध किया और अपना किराया मांगा, तो उनके साथ मारपीट की गई।

CG News: फास्ट फूड कैफे का संचालन

इस बीच, BJP के ज़िला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने बिज़नेसमैन के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ़ आरोप झूठे हैं। वे मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। मैं मानहानि का केस करूँगा।" असल में, चंदकमल सोनी गीदम के एक बुलियन व्यापारी हैं। पुराने बस स्टैंड के सामने उनका JR पैलेस नाम का एक लॉज है।

यहाँ, ज़िला अध्यक्ष गणपति रेस्टोरेंट नाम का एक होटल चला रहे थे। उन्होंने ग्राउंड फ़्लोर पर एक और दुकान भी किराए पर ली थी, जहाँ वे एक फ़ास्ट फ़ूड कैफ़े चलाते हैं। चंदकमल सोनी के मुताबिक, महीने का किराया लगभग 35,000 से 40,000 रुपये है।

कांप्लेक्स लिया जहां फास्ट फूड कैफे खोला

CG News: संतोष गुप्ता पिछले 10 से 12 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं। बुलियन व्यापारी चंदकमल सोनी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि BJP जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने करीब दो से तीन साल पहले गणपति रेस्टोरेंट नाम से होटल खोलकर पहली मंजिल पर एक हॉल किराए पर लिया था। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर एक और कॉम्प्लेक्स भी किराए पर लिया, जहां उन्होंने फास्ट फूड कैफे खोला।

महीने का किराया करीब 35,000 से 40,000 रुपये तय किया गया था। गीदम के रहने वाले संतोष गुप्ता करीब एक साल पहले BJP जिला अध्यक्ष बने थे। तब से उन्होंने हॉल और दुकान दोनों का किराया नहीं दिया है। बार-बार कहने के बाद भी उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। जब भी मैंने उनसे पैसों के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने पद और पावर का हवाला देकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 05:18 pm

Published on:

13 Jan 2026 05:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: बड़ा पद मिलते ही बदला रवैया! BJP नेता पर दादागिरी के गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalites Surrender: दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक सरेंडर, 64 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन
दंतेवाड़ा

देशी जुगाड़: बिना मशीन, बिना इंजीनियर… बांस-पत्थर से आदिवासियों ने बना डाला पुल

Bastar hindi news, Chhattisgarh news
दंतेवाड़ा

18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब!

18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब(photo-AI)
दंतेवाड़ा

CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा

CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.