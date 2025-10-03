सरकार का बड़ा ऐलान.. छात्राओं को अब हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए, ये है नई योजना

छात्राओं को अब हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए ( Photo -patrika )
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कर कॉलेज पढ़ने वाली छात्राओं को सालाना 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर यह ऐलान किया है। ( CG News ) इससे बेटियों के पढ़ाई में मदद मिलेगी। अक्सर पढ़ाई में होने वाले खर्च को देखकर कई माता पिता बेटियों को आगे की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सरकार ने उन परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।
भाजपा के सुकमा जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह निर्णय बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। बारसे ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार अब 12वीं पास छात्राओं के लिए अभिभावक की तरह कदम बढ़ा रही है। इस प्रोत्साहन राशि से बेटियां कॉलेज पढ़ाई के खर्चों के चलते बाधित नहीं होंगी और गरीब तथा मध्यवर्गीय परिवारों की बेटियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही बेटियों के स्कूल आने-जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए साइकिल वितरण योजना चला रही है। अब 30,000 रुपए सालाना की प्रोत्साहन राशि इससे भी आगे बढ़कर बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाएगी।
धनीराम बारसे ने कहा कि यह कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने, बेटियों के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाने में मदद करेगा। बेटियां अब अभिभावकों पर निर्भर रहकर पढ़ाई करने के बजाय स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी।
