सरकार का बड़ा ऐलान.. छात्राओं को अब हर साल मिलेंगे 30,000 रुपए, ये है नई योजना

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कर कॉलेज पढ़ने वाली छात्राओं को सालाना 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर यह ऐलान किया है। ( CG News ) इससे बेटियों के पढ़ाई में मदद मिलेगी। अक्सर पढ़ाई में होने वाले खर्च को देखकर कई माता पिता बेटियों को आगे की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सरकार ने उन परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।