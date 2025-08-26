Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

सॉफ्टबॉल खिलाड़ी राकेश कड़ती को मिलेगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, जूनियर गर्ल्स टीम भी होंगी सम्मानित

CG News: बीजापुर से यह शुरुआत होना जिले के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। राकेश अब तक 12 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय स्पधाओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

शहीद कौशल यादव पुरस्कार (Photo source- Patrika)
शहीद कौशल यादव पुरस्कार (Photo source- Patrika)

CG News: खेल के क्षेत्र में बीजापुर जिले ने इतिहास रच दिया है। इस बार के राज्य खेल अलंकरण समारोह में जिले के अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी राकेश कड़ती को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह सम्मान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 29 अगस्त को रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में प्रदान करेंगे।

CG News: जिले के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा

सबसे खास बात यह है कि पूरे बस्तर संभाग में पहली बार किसी खिलाड़ी को राज्य स्तरीय खेल अलंकरण मिल रहा है। बीजापुर से यह शुरुआत होना जिले के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। राकेश अब तक 12 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय स्पधाओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 6 पदक भी अपने नाम किए हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: 9 साल बाद प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे ‘उत्कृष्ट’, मिलेगी सरकारी नौकरी
रायपुर
CG News:9 साल बाद प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे ‘उत्कृष्ट’, मिलेगी सरकारी नौकरी

गर्ल्स टीम को भी मिलेगा सम्मान

सम्मान में सिर्फ राकेश ही नहीं, बल्कि बीजापुर की जूनियर सॉटबॉल गर्ल्स टीम भी सम्मानित होंगी। टीम को मुख्यमंत्री ट्रॉफी से अलंकृत किया जाएगा। इस टीम में रेणुका तेलम, चंद्रकला तेलम, विमला तेलम और मीनू आरकी शामिल हैं। इस टीम ने हाल ही में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था।

जश्न का माहौल

CG News: इस उपलब्धि पर कलेक्टर संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे और प्रभारी खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं, जिले के श्रम निरीक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय सॉटबॉल कोच सोपान करनेवार ने कहा कि यह सम्मान पूरे बीजापुर के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है।

ये भी पढ़ें

BJP Training Camp: Video: नितिन नबीन बोले- BJP का हर एक कार्यकर्ता क्रिकेट प्लेयर की तरह करता है अभ्यास, कांग्रेस में खिलाड़ी जैसा कुछ भी नहीं
अंबिकापुर
BJP training camp

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / सॉफ्टबॉल खिलाड़ी राकेश कड़ती को मिलेगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, जूनियर गर्ल्स टीम भी होंगी सम्मानित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.