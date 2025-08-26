सॉफ्टबॉल खिलाड़ी राकेश कड़ती को मिलेगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, जूनियर गर्ल्स टीम भी होंगी सम्मानित

सबसे खास बात यह है कि पूरे बस्तर संभाग में पहली बार किसी खिलाड़ी को राज्य स्तरीय खेल अलंकरण मिल रहा है। बीजापुर से यह शुरुआत होना जिले के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। राकेश अब तक 12 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय स्पधाओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 6 पदक भी अपने नाम किए हैं।