सॉफ्टबॉल खिलाड़ी राकेश कड़ती को मिलेगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, जूनियर गर्ल्स टीम भी होंगी सम्मानित

CG News: खेल के क्षेत्र में बीजापुर जिले ने इतिहास रच दिया है। इस बार के राज्य खेल अलंकरण समारोह में जिले के अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी राकेश कड़ती को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह सम्मान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 29 अगस्त को रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में प्रदान करेंगे।
सबसे खास बात यह है कि पूरे बस्तर संभाग में पहली बार किसी खिलाड़ी को राज्य स्तरीय खेल अलंकरण मिल रहा है। बीजापुर से यह शुरुआत होना जिले के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। राकेश अब तक 12 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय स्पधाओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 6 पदक भी अपने नाम किए हैं।
सम्मान में सिर्फ राकेश ही नहीं, बल्कि बीजापुर की जूनियर सॉटबॉल गर्ल्स टीम भी सम्मानित होंगी। टीम को मुख्यमंत्री ट्रॉफी से अलंकृत किया जाएगा। इस टीम में रेणुका तेलम, चंद्रकला तेलम, विमला तेलम और मीनू आरकी शामिल हैं। इस टीम ने हाल ही में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था।
CG News: इस उपलब्धि पर कलेक्टर संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे और प्रभारी खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं, जिले के श्रम निरीक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय सॉटबॉल कोच सोपान करनेवार ने कहा कि यह सम्मान पूरे बीजापुर के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है।