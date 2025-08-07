7 अगस्त 2025,

गुरुवार

दंतेवाड़ा

Crime News: पेड़ के पास शराब के नशे में बैठी थी महिला, अगले दिन निर्वस्त्र हालत में मिला शव, जानें मामला…

Crime News: परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

महिला से दुष्कर्म व हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
महिला से दुष्कर्म व हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

Crime News: 25 जुलाई 2025 की दरयानी रात पालनार साप्ताहिक बाजार में 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी भीमा राम मरकाम उर्फ बोड्डा (पिता स्व. कामा मरकाम, उम्र 30 वर्ष, निवासी मोसलटोंडा पारा, पालनार, थाना कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा) को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

Crime News: निर्वस्त्र हालत में पड़ा मिला महिला का शव

मिली जानकारी के अनुसार 25 जुलाई को सुबह 8 बजे के आसपास मृतिका साप्ताहिक बाजार करने के लिए पालनार पहुंची थी। शाम 4 बजे तक वह बाजार परिसर में स्थित इमली के पेड़ के पास शराब के नशे में बैठी देखी गई थी। लेकिन रात्रि में वह अपने घर नहीं लौटी।

CG News: शहर के इस जगह में पुलिस की तगड़ी चेकिंग, 223 का चालान काटा, इनमें 10 ड्राइवर शराबी
बलोदा बाज़ार
CG News: शहर के इस जगह में पुलिस की तगड़ी चेकिंग, 223 का चालान काटा, इनमें 10 ड्राइवर शराबी

अगले दिन सुबह 7 बजे जब ग्रामीण महिलाएं बाजार परिसर की सफाई कर रही थीं, तब मृतिका का शव उसी इमली के पेड़ के पास निर्वस्त्र हालत में पड़ा मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया।

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हुआ कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके गुप्तांग में गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई थी। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कुआकोंडा में अपराध क्रमांक 15/2025, धारा 66, 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

Crime News: घटना के बाद अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी भीमा राम मरकाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी को 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:40 बजे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया।

07 Aug 2025 01:21 pm

