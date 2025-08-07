Crime News: पेड़ के पास शराब के नशे में बैठी थी महिला, अगले दिन निर्वस्त्र हालत में मिला शव, जानें मामला…

Crime News: घटना के बाद अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी भीमा राम मरकाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी को 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:40 बजे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया।