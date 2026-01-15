Bastar Pandum 2026: बस्तर पंडुम 2026 की शुरुआत, जनजातीय कला-संस्कृति को सहेजने की अनूठी पहल

Bastar Pandum 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आदिवासी परंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर अंचल की लोकसंस्कृति को मंच प्रदान करने समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति एवं लोक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया जा रहा है।