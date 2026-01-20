बड़ी खबर! 26 जनवरी को इस जिले में ड्राय डे घोषित, बंद रहेंगी सभी मदिरा दुकानें

26 January Dry Day: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 और उसके तहत बनाए गए नियमों और छत्तीसगढ़ एक्साइज मैनेजमेंट रूल्स 2018 (जैसा बदला गया) के तहत भारतीय और विदेशी शराब की रिटेल बिक्री के लिए, राज्य सरकार ने साल 2025-26 की एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्राई डे घोषित किया है।