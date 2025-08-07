61 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद अब केरल से दबोचे गए साइबर अपराधी

Fraud News: वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 61 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीन और सदस्यों को दंतेवाड़ा पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में महाराष्ट्र और राजस्थान से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर सायबर सेल प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक गौरव ठाकुर के नेतृत्व में और गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल की टीम ने यह कार्रवाई की। केरल के विभिन्न इलाकों में दबिश देकर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया और उन्हें 5 अगस्त 2025 को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
ग्राम हारम, थाना गीदम निवासी भूपेंद्र तेलामी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे वॉट्सएप पर ’’वर्क फ्रॉम होम’’ का एक मैसेज आया, जिसमें ’’द गुड गाईस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी’’ के नाम से प्रतिदिन 1200 से 6000 रुपये कमाने का झांसा दिया गया था। प्रारंभिक लाभ के बाद उसे टेलीग्राम चैनल से जोड़कर फाइनेंशियल कंसल्टेंट के माध्यम से विभिन्न खातों में राशि जमा करने को कहा गया।
Fraud News: इस तरह धीरे-धीरे लगभग 61 लाख रुपये की ठगी की गई। इस शिकायत पर अपराध क्रमांक 27/2025 धारा 318 बीएनएस एवं 66(डी) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पहले चरण में 10 साइबर ठग महाराष्ट्र और राजस्थान से गिरफ्तार किए गए, जिनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका: इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक गौरव ठाकुर, निरीक्षक विजय पटेल, सउनि प्रशांत सिंह, आरक्षक केशव पटेल, ईश्वर ठाकुर, मिथिलेश पुजारी और विश्वनाथ नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।