61 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद अब केरल से दबोचे गए साइबर अपराधी

ग्राम हारम, थाना गीदम निवासी भूपेंद्र तेलामी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे वॉट्सएप पर ’’वर्क फ्रॉम होम’’ का एक मैसेज आया, जिसमें ’’द गुड गाईस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी’’ के नाम से प्रतिदिन 1200 से 6000 रुपये कमाने का झांसा दिया गया था। प्रारंभिक लाभ के बाद उसे टेलीग्राम चैनल से जोड़कर फाइनेंशियल कंसल्टेंट के माध्यम से विभिन्न खातों में राशि जमा करने को कहा गया।