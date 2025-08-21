जावंगा एजुकेशन हब.. अब बनेगा स्मार्ट स्पोर्ट्स सिटी, कलेक्टर ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा

Jawanga Smart Sports City: यहां वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स और बोटिंग सुविधा भी विकसित की जा रही है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कलेक्टर ने बच्चों के लिए प्ले एरिया, गार्डन और चौपाटी विकसित करने तथा इसके संचालन हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा सातधार मार्ग पर निर्माणाधीन पर्यटक कॉटेज का भी निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया।