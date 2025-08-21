जावंगा एजुकेशन हब.. अब बनेगा स्मार्ट स्पोर्ट्स सिटी, कलेक्टर ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा

Jawanga Smart Sports City: दंतेवाड़ा जिला प्रशासन जावंगा एजुकेशन सिटी को शिक्षा हब के साथ-साथ स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। यहां खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट स्टेडियम, आर्चरी रेंज और खेल मानकों के अनुरूप स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज इन निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण कर स्टेडियम में शेड, पवेलियन, गैलरी, बाउंड्री वॉल और लाइटिंग व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आर्चरी का अभ्यास कर रहे छात्रों का उत्साहवर्धन किया और स्वयं भी लक्ष्य बोर्ड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण व आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा, जिससे वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। साथ ही ’’खेलो इंडिया’’ और ’’बस्तर ओलंपिक’’ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यहां संभव होगा।
कलेक्टर ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जावंगा स्पोर्ट्स सिटी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगी। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बारसूर नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि लापरवाही पर संबंधित एजेंसियां जवाबदेह होंगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बारसूर जलाशय के पास बन रही जिप लाइन का भी जायजा लिया। इस सुविधा से पर्यटक टावर के माध्यम से तालाब का विहंगम दृश्य देख सकेंगे।
Jawanga Smart Sports City: यहां वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स और बोटिंग सुविधा भी विकसित की जा रही है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कलेक्टर ने बच्चों के लिए प्ले एरिया, गार्डन और चौपाटी विकसित करने तथा इसके संचालन हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा सातधार मार्ग पर निर्माणाधीन पर्यटक कॉटेज का भी निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया।