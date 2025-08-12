12 अगस्त 2025,

दतिया

एमपी बीजेपी के बड़े नेता पर महिला की आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल, विधायक पर केस की मांग

Narottam Mishra- मध्यप्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता पर आपत्तिजनक पोस्ट से मंगलवार को बवाल मच गया। नेता के समर्थकों ने थाना घेर लिया।

दतिया

deepak deewan

Aug 12, 2025

Demand for case against MLA Rajendra Bharti for objectionable post on Narottam Mishra
Demand for case against MLA Rajendra Bharti for objectionable post on Narottam Mishra

Narottam Mishra- मध्यप्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता पर आपत्तिजनक पोस्ट से मंगलवार को बवाल मच गया। नेता के समर्थकों ने थाना घेर लिया। इस मामले में विधायक पर केस दर्ज करने की मांग की। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व बीजेपी नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर दतिया में फेसबुक पर एक महिला के नाम से पोस्ट की गई जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इसे दतिया के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती ने अपने व्हाट्सऐप ग्रुप्स में शेयर कर दिया। इस पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक गुस्सा उठे। समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज करने की मांग की।

दतिया में अनीता लोहिया नामक महिला ने एफबी पर पोस्ट की जिसमें नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक आरोप लगाए। इस पोस्ट को विधायक राजेंद्र भारती ने व्हाट्सऐप ग्रुप्स में शेयर कर दिया जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

महिला ने एकाउंट हैक होने की बात कही

इधर जालौन निवासी महिला अनीता लोहिया ने अपने एकाउंट हैक होने की बात कही। उन्होंने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि मेरी फेसबुक आईडी को किसी ने हैक कर लिया और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ झूठे, निराधार आरोप लगाए। मैं इसकी निंदा करती हूं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। महिला अनीता लोहिया ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को धार्मिक और सम्मानित नेता बताया।

मामले की जांच साइबर सेल से

एएसपी सुनील शिवहरे ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। दतिया एसपी सूरज वर्मा ने बताया कि मामले की जांच साइबर सेल से कराई जाएगी।

Published on:

12 Aug 2025 09:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी बीजेपी के बड़े नेता पर महिला की आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल, विधायक पर केस की मांग

