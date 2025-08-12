एमपी बीजेपी के बड़े नेता पर महिला की आपत्तिजनक पोस्ट से मचा बवाल, विधायक पर केस की मांग

Narottam Mishra- मध्यप्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता पर आपत्तिजनक पोस्ट से मंगलवार को बवाल मच गया। नेता के समर्थकों ने थाना घेर लिया। इस मामले में विधायक पर केस दर्ज करने की मांग की। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व बीजेपी नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर दतिया में फेसबुक पर एक महिला के नाम से पोस्ट की गई जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इसे दतिया के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती ने अपने व्हाट्सऐप ग्रुप्स में शेयर कर दिया। इस पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक गुस्सा उठे। समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज करने की मांग की।