दतिया

सिंध नदी का पुल डूबने से 35 गांवों का संपर्क टूटा, लोगों का आवागमन प्रभावित

MP News: मध्यप्रदेश के दतिया जिले सिंध नदी का पुल डूबने से आवागमन प्रभावित हो रहा है।

दतिया

Himanshu Singh

Sep 05, 2025

mp news
पत्रिका फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के दतिया जिले में सिंध नदी का डूब जाने से ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते सेवड़ा का ग्वालियर, भिंड और दतिया मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साथ ही आसपास के करीब दो दर्जन गांवों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।

पुल डूबने से यातायात प्रभावित

पुल डूबने के कारण बसें बंद हो गईं हैं। ग्रामीण इलाकों से सेवड़ा आने-जाने का रास्ता भी रूक गया है। इससे पहले साल 2021 में बाढ़ आने के कारण सिंध नदी का बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण यातायात का पूरा दवाब पुराने पुल पर आ गया है। इस पुल के डूब जाने से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।

दरअसल, शिवपुरी के मणिखेड़ा डैम से 4 हजार क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया है। इधर, सेवड़ा के सनकुआ घाट मंदिर और छोटा पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट पर रखा है। प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि वह नदी के किनारे पर जाएं और पुल पर किसी तरह की आवाजाही न करें। हालात सामान्य होने के बाद पुल से वाहन निकलने की सलाह दी गई है।

mp news

Published on:

05 Sept 2025 02:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / सिंध नदी का पुल डूबने से 35 गांवों का संपर्क टूटा, लोगों का आवागमन प्रभावित

