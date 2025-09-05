सिंध नदी का पुल डूबने से 35 गांवों का संपर्क टूटा, लोगों का आवागमन प्रभावित

पुल डूबने के कारण बसें बंद हो गईं हैं। ग्रामीण इलाकों से सेवड़ा आने-जाने का रास्ता भी रूक गया है। इससे पहले साल 2021 में बाढ़ आने के कारण सिंध नदी का बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण यातायात का पूरा दवाब पुराने पुल पर आ गया है। इस पुल के डूब जाने से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।



दरअसल, शिवपुरी के मणिखेड़ा डैम से 4 हजार क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया है। इधर, सेवड़ा के सनकुआ घाट मंदिर और छोटा पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट पर रखा है। प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि वह नदी के किनारे पर जाएं और पुल पर किसी तरह की आवाजाही न करें। हालात सामान्य होने के बाद पुल से वाहन निकलने की सलाह दी गई है।

