30 हजार की रिश्वत लेने वाला पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला दतिया जिले से सामने आया था। जहां जमीन बंटवारे की एवज में रिश्वत लेने वाले गोविंदपुर हल्का पटवारी हरपाल सिंह लोधी को कलेक्टर ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।



पूरा मामला गोविंदपुरा मौज के खसरा क्रमांक 745 जमीन से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता लल्लू कुशवाहा और गुन्नू कुशवाहा ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि पटवारी हरपाल सिंह लोधी के द्वारा जमीन का बंटवारा कराने की एवज में उनसे 30 हजार रुपए की रिश्वत ली गई थी। दोनों शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने वीडियो क्लिप भी पेश की। जिसमें पटवारी पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है।

