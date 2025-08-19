Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दतिया

30 हजार की रिश्वत लेने वाला पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश के दतिया जिला कलेक्टर ने रिश्वत लेने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया है।

दतिया

Himanshu Singh

Aug 19, 2025

datia news

MP News: मध्य प्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला दतिया जिले से सामने आया था। जहां जमीन बंटवारे की एवज में रिश्वत लेने वाले गोविंदपुर हल्का पटवारी हरपाल सिंह लोधी को कलेक्टर ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

पूरा मामला गोविंदपुरा मौज के खसरा क्रमांक 745 जमीन से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता लल्लू कुशवाहा और गुन्नू कुशवाहा ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि पटवारी हरपाल सिंह लोधी के द्वारा जमीन का बंटवारा कराने की एवज में उनसे 30 हजार रुपए की रिश्वत ली गई थी। दोनों शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने वीडियो क्लिप भी पेश की। जिसमें पटवारी पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है।

कलेक्टर ने किया निलंबित

मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने पटवारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन के दौरान पटवारी को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और मुख्यालय तहसील बड़ोनी होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 08:39 pm

Published on:

19 Aug 2025 08:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / 30 हजार की रिश्वत लेने वाला पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.