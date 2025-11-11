Breaking: सरकारी स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मचा हड़कंप

Datia Suicide news (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: मध्यप्रदेश के दतिया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दतिया जिले के भांडेर विकासखंड के ग्राम सालौंन बी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब विद्यालय के टॉयलेट में शिक्षक उदयभान सिहारे (52 वर्ष) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पंडोखर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
जानकारी के मुताबिक, मृतक उदयभान सिहारे पुत्र लक्ष्मीनारायण सिहारे, निवासी ग्राम स्योरा, वर्तमान में विद्यालय में पदस्थ थे। तीन वर्ष पूर्व वे तालगांव विद्यालय में कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें भांडेर विधानसभा क्षेत्र-37 में बीएलओ (मतदाता पुनरीक्षण अधिकारी) बनाया गया था। परिजनों का कहना है कि वे इस अतिरिक्त कार्य से काफी तनाव में थे। मंगलवार सुबह विद्यालय खुलने के बाद जब सफाईकर्मी ने परिसर में सफाई शुरू की, तभी कार्यालय के टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद देखा। सूचना पर पहुंचे शिक्षकों ने अंदर झांककर देखा तो उदयभान सिहारे फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले।
मृतक अपने पीछे पत्नी, 22 वर्षीय पुत्र जो बाहर पढ़ाई कर रहा है, और एक पुत्री जो आंगनवाड़ी में कार्यरत है, छोड़ गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य नवल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना के समय विद्यालय का स्टाफ मौजूद नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संभावित कारण के रूप में मानसिक तनाव और बीएलओ कार्य का दबाव सामने आ रहा है।
