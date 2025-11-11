Breaking: सरकारी स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, मृतक उदयभान सिहारे पुत्र लक्ष्मीनारायण सिहारे, निवासी ग्राम स्योरा, वर्तमान में विद्यालय में पदस्थ थे। तीन वर्ष पूर्व वे तालगांव विद्यालय में कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें भांडेर विधानसभा क्षेत्र-37 में बीएलओ (मतदाता पुनरीक्षण अधिकारी) बनाया गया था। परिजनों का कहना है कि वे इस अतिरिक्त कार्य से काफी तनाव में थे। मंगलवार सुबह विद्यालय खुलने के बाद जब सफाईकर्मी ने परिसर में सफाई शुरू की, तभी कार्यालय के टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद देखा। सूचना पर पहुंचे शिक्षकों ने अंदर झांककर देखा तो उदयभान सिहारे फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले।