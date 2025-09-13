राजस्थान में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 16 की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

Dausa News: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।
मामला नांगल राजावतान उपखंड के ग्राम पंचायत चूड़ियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। जहां रोटी और आलू की सब्जी खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मिड डे मील खाने से बच्चे फूड पॉइजिंग के शिकार हो गए।
स्कूल परिसर में बच्चे पेट दर्द से कहराते रहे। साथ ही कई बच्चों को उल्टी होने लगी। बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन—फानन में सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। अस्पताल में करीब 100 बच्चों का उपचार जारी है।
वहीं, 16 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस घटना से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अपने बच्चों की कुशलक्षेम जानने के लिए परिजन अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। ऐसे में अस्पताल के बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई।
सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला कलक्टर रामस्वरूप चौहान, सीबीईओ सत्यनारायण मीणा, नांगल राजावतान थानाधिकारी हुसैन अली, कार्यवाहक तहसीलदार अजय मधुकर सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों का हालचाल जाना और चिकित्साकर्मियों को इलाज में लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए।
इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने को लेकर स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि आलू की सब्जी खाने से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। वहीं, अतिरिक्त जिला कलक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।