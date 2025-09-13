राजस्थान में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 16 की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने को लेकर स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि आलू की सब्जी खाने से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। वहीं, अतिरिक्त जिला कलक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।