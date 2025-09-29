2026 तक इस रूट पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें, 143 करोड़ की योजना से मिलेगी दिल्ली-मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी

रेलवे ट्रैक पर वर्तमान में विद्युत पोल खड़े करने का कार्य तेजी से चल रहा है। मजदूर दिन-रात इस काम में जुटे हैं। पोल खड़े होने के बाद जल्द ही उन पर विद्युत लाइन खींचने का काम शुरू किया जाएगा। यह परियोजना काफी पुरानी है। दौसा-गंगापुर रेल परियोजना को मूल रूप से 1996-97 में स्वीकृति मिली थी। लेकिन काम पूरा होने में ढाई दशक से अधिक का समय लग गया।