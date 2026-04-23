PM-KUSUM Scheme: दौसा जिले में 4 सोलर प्लांटों का शुभारंभ, किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली, 20 गांवों को होगा फायदा

भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रैला ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभअब गांव-ढाणी तक पहुंच रहा है। इस तरह के सोलर प्लांट स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति देंगे। इससे पहले अतिथियों ने सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। अन्य अतिथियों के रूप में राज्यसभा के पूर्व सांसद रामकुंवार वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवणसिंह बगड़ी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शाहरा, पूर्व प्रधान सुबुद्धि राम मीणा, गौरीदेवी पाटन, ममता सैनी, रामसिंह बूचपूरी, जिला परिषद सदस्य बच्चूसिंह भजाक, पवन भजाक आदि थे। गायक कलाकारों ने एक से बढकर एक रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। समारोह में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल, शशिकांत शास्त्री, गुलाब सिंह कुशवाह, महावीर रलावता सहित सैकडो लोग मौजूद थे।