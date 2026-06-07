दौसा में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ली आरएसी जवान की जान, बहन-भांजी गंभीर घायल

सूचना मिलने पर रसीदपुर चौकी प्रभारी जगदीश प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को महवा जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने कल्ला गुर्जर को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत होने पर महिला और बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया।ट्रॉली में अवैध रूप से रेत भरी हुई थी, जिसे पास के एक ईंट-भट्ठे पर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।