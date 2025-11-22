Rajasthan New Panchayat: दौसा जिले में अब 363 पंचायत, 93 नई पंचायतों का हुआ गठन; बदले चुनावी समीकरण

दौसा जिला परिषद। फोटो: पत्रिका
दौसा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने दौसा जिले की पुनर्गठित, पुनर्सीमांकित व नवसृजित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी की। इससे ग्रामीण राजनीति में हलचल मच गई। जिले में 93 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके चलते पुरानी पंचायतों के इलाकों में भारी बदलाव हुआ है। सूची में किए गए फेरबदल से कई ग्रामीण राजनेताओं के चुनावी समीकरण बिगड़ गए तो कई के लिए नए रास्ते खुल गए। सरपंच-पंच बनने के इच्छुक ग्रामीण राजनेताओं को अब नए सिरे से मतदाताओं की नब्ज टटोलनी होगी।
हालांकि एक-एक ग्राम पंचायत के दो टुकड़े होने से अब सरपंचों की संख्या बढ़ जाएगी। यही नहीं कई ग्राम पंचायतों में अब विरोध के स्वर भी उठेंगे। वहीं, उन ग्रामीण राजनेताओं की उमीदों पर पानी फिर गया, जिन्होंने पहले आपत्तियां दर्ज करा दी थी और उनके मुताबिक ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन व नवगठन नहीं हुआ। अब जिले में कुछ नई पंचायत समितियां भी बनेंगी।
नई पंचायतों के गठन में सत्तापक्ष के विधायकों की दखल देखी गई है। अपने-अपने समीकरणों के हिसाब से विधायकों ने पूरा खाका तैयार कराया है। सबसे अधिक महुवा विधायक राजेन्द्र मीना और लालसोट विधायक रामबिलास मीना के इलाके में पंचायतों का नक्शा बदला गया है। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा के विधानसभा क्षेत्र में कई नई पंचायतें बनी हैं। सबसे कम सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में नई पंचायतों के गठन में भाजपा नेता जगमोहन मीना के प्रयास सफल हुए हैं। वहीं कई जगह ग्रामीणों के प्रयास भी रंग लाए।
सूत्रों के अनुसार अब जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 275 से बढ़कर 363 हो गई हैं। हालांकि अधिकृत आंकड़ा पंचायत समितियों के पुनर्गठन की सूची आने के बाद चलेगा। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि पहले जिले में 275 ग्राम पंचायतें थी। नई सूची में 93 का गठन हुआ है तथा 5 को खत्म किया गया है। इस तरह 363 ग्राम पंचायत हो गई हैं। बांदीकुई की श्यालावास कलां, दौसा की भांकरी और हरिपुरा तथा महुवा की शहदपुर और ठेकड़ा ग्राम पंचायत को हटाया गया है। इनके गांवों को दूसरी पंचायतों में जोड़ दिया है तथा मुय गांव को शहरी सीमा में शामिल किया जाने की चर्चा है।
जिले में पंचायत समिति के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक महुवा पंचायत समिति में 17 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। यहां की अधिकतर पंचायतों में उथल-पुथल मच गई है। वहीं सबसे कम सिकराय पंचायत समिति में मात्र 2 नई पंचायतों का गठन किया गया है। बांदीकुई व दौसा में 7-7, लालसोट में 12, लवाण व बसवा में 5-5, मंडावर 4, नांगल राजावतान 8, रामगढ़ पचवारा व बैजूपाड़ा 10-10, सिकंदरा पंचायत समिति क्षेत्र में 6 ग्राम पंचायतों का नवसृजन हुआ है।
बांदीकुई: झांज्या का बास (शेखपुरा), अक्षयपुरी, बडवाली, हरसोरा भांवती, गढ़ दुब्बी और झील की ढाणी।
दौसा: शिवरामपुरा, भेडोली, राजपुरा, पुरोहित का बास, प्रेमपुरा, रोहड़ा और भगलाई।
लालसोट: बडेखन, कल्याणपुरा, नालावास, रायमलपुरा, समेल, डिवांचली कलां, बिनौरी, थूणीधिराजपुरा, मटलाना, करणपुरा चक नं 1, खेड़ली और घाटा।
लवाण: चावण्ड, माण्डेडा सुनारपुरा, भूडला भूतपुरा, कोटा पट्टी और बूटोली।
महुवा: ओण्ड गुर्जर, खावदा, समसपुर, नौगांव, जलालपुर, अलीपुर, सुल्तानपुरा, मोहनपुर, भोपरशाहपुर, भोपरटप्पा, पाडली, सायपुर, रौंत, बरीतकी, सिंदूकी, वीरपुर और बेरखेडा।
मण्डावर: मुनापुरा, वीरासना, पाडला और नांगल सुमेरसिंह।
नांगल राजावतान: बागपुरा, रामसिंहपुरा, देहलास, आलूदा खुर्द, बालावास, भगलाव, अभयपुरा और आमटेडा।
रामगढ़ पचवारा: निचूनिया, चांदावास, अभयपुरा, जगनेर, नौरंगपुरा, हरिपुरा, कंवरपुरा, सिन्दोली, टोरडा और श्रीया।
सिकंदरा: बींदरवाडा, झरना, पीलवा कलां, रेटा, बासड़ा और झापडावास।
सिकराय: सीकरी और जोध्या
बैजूपाड़ा: पातरखेडा, झूथाहेडा खुर्द, विशाला, नांगल और ढिगारिया भीम, धांधोलाई, मोटूका, राणापाडा, ठीकरिया, बास बिवाई।
बसवा: फूलेला, काटरवाडा, चांदेरा, आनंदपुरा और रेहडिया।
