कब से पड़ेगी राजस्थान में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

एक्टिव न्यू पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में पिछले 24 घंटों में बीकानेर, चूरू, नागौर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, धौलपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश डीडवाना-कुचामन में 131 mm दर्ज हुई है। वहीं बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। क्षेत्र के बीठनोक, भोलासर, झझू, हाडलां, गोविंदसर, मण्डाल सहित कई गांवों में दो-तीन बार कुछ अंतराल में बेर के आकार के ओले गिरे।