कब से पड़ेगी राजस्थान में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

एक्टिव न्यू पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में पिछले 24 घंटों में बीकानेर, चूरू, नागौर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, धौलपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश डीडवाना-कुचामन में 131 mm दर्ज हुई है। वहीं बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। क्षेत्र के बीठनोक, भोलासर, झझू, हाडलां, गोविंदसर, मण्डाल सहित कई गांवों में दो-तीन बार कुछ अंतराल में बेर के आकार के ओले गिरे।
मौसम विभाग के मुताबिक़ आज बारिश होने के बाद अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। ऐसे में अनुमान है कि इस साल अक्टूबर के आखिर तक सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि कड़ाके की ठंड नवंबर के आखिर तक शुरू होगी।
राजस्थान में आज यानी 7 अक्टूबर से ही भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि आज भी शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिसके बाद 8 अक्टूबर से आगामी 1 सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग ने मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताते हुए अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद कोई चेतावनी नहीं है।
स्टेशन-बारिश (CM में)
कुचामन, नागौर - 13
श्री माधोपुर, सीकर - 11
शाहपुरा, जयपुर - 9
नावा, नागौर - 8
विराटनगर और सांभर, जयपुर - 8
