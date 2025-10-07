Weather Update 7 October : राजस्थान के इन 4 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, मौसम विभाग का आया अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग का आज मंगलवार 7 अक्टूबर को नया येलो अलर्ट आया है। राजस्थान के इन 4 जिलों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने झुंझुनूं, चूरू, धौलपुर, करौली जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली भी चमकेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 20-30 KMPH की तेज गति ​हवा चलने की संभावना है।