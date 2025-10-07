Weather Update 7 October : राजस्थान के इन 4 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, मौसम विभाग का आया अलर्ट

जयपुर की फोटो पत्रिका
Weather Update : मौसम विभाग का आज मंगलवार 7 अक्टूबर को नया येलो अलर्ट आया है। राजस्थान के इन 4 जिलों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने झुंझुनूं, चूरू, धौलपुर, करौली जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली भी चमकेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 20-30 KMPH की तेज गति हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने व शेखावाटी क्षेत्र जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। कल 8 अक्टूबर से आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा।
जयपुर में सोमवार और मंगलवार सुबह तक झमाझम बारिश होती रही। कभी बारिश तेज तो कभी धीमी रहती पर बरसात हुई जरूर। जयपुर में करीब 4 इंच तक पानी बरसा। आज भी मौसम सुहावना है। जयपुर में आज सुबह 11 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
राजस्थान में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। सोमवार को प्रदेश के शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सबसे ज्यादा ठंडा दिन सीकर में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
