Rajasthan : नई पहल, सरकारी स्कूल की बालिकाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस सेवा

Rajasthan : पाली के सांचौर क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नि:शुल्क बस सेवा शुरू की गई हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहान देने के लिए शुरू की गई इस बस के जरिए 4 किलोमीटर दूर गांवढाणियों की बेटियां स्कूल में पढ़ने आ रही है। अब तक निजी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह बसों की व्यवस्थाएं देखी गई हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसी पहल से बालिका शिक्षा के प्रति लोगों में जज्बा दिखाई दे रहा है।