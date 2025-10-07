Rajasthan : नई पहल, सरकारी स्कूल की बालिकाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस सेवा

पाली. नि:शुल्क बस से स्कूली जाती बालिकाएं। फोटो पत्रिका
Rajasthan : पाली के सांचौर क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नि:शुल्क बस सेवा शुरू की गई हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहान देने के लिए शुरू की गई इस बस के जरिए 4 किलोमीटर दूर गांवढाणियों की बेटियां स्कूल में पढ़ने आ रही है। अब तक निजी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह बसों की व्यवस्थाएं देखी गई हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसी पहल से बालिका शिक्षा के प्रति लोगों में जज्बा दिखाई दे रहा है।
स्कूल को 25 लाख की लागत की नई बस भामाशाह जितेन्द्र कुमार चौधरी व तुलसाराम चौधरी ने भेंट की है। बस का संचालन का खर्च भी ये भामाशाह ही वहन करेंगे।
भविष्य में दूरस्थ जगहों की बालिकाओं की संख्या बढ़ाने पर अतिरिक्त नई बस उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीणों का कहना रहा कि अब दूर-दराज के हर घर की बेटी स्कूल जाएगी। बालिकाएं भी सुरक्षित सफर से स्कूल पहुंचेगी और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएगी।
प्रधानाचार्य नारायणलाल विश्नोई ने बताया कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन साधनों के अभाव के चलते कई ग्रामीण बच्चों को दूर क्षेत्र की अन्यत्र स्कूल या उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं। अब स्कूल में नि:शुल्क बस सेवा शुरू होने से गांवों में बालिका शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहान मिलेगा।
