Rajasthan : मिड डे मील योजना आयुक्त का फरमान, मांएं चखेंगी भोजन का स्वाद, दीवारों पर लिखेंगे साप्ताहिक मेन्यू

आदेश के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राइमरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति, एनजीओ, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूहों की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन को निर्धारित मैन्यू के अनुसार ही देना होगा। इस नई पहल का उद्देश्य है कि बच्चों और उनके अभिभावकों को पारदर्शी तरीके से भोजन व्यवस्था की जानकारी मिले और गुणवत्तापूर्ण भोजन की गारंटी सुनिश्चित की जा सके। वहीं, दूसरी और निर्देशों में साफ कहा है कि हर विद्यालय में साप्ताहिक भोजन का मेन्यू आकर्षक और पढऩे योग्य तरीके से दीवार पर अंकित होना चाहिए। पेंटिंग ऐसी हो, जिसे बच्चा भी आसानी से पढ़ सके।