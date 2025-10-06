Rajasthan : मिड डे मील योजना आयुक्त का फरमान, मांएं चखेंगी भोजन का स्वाद, दीवारों पर लिखेंगे साप्ताहिक मेन्यू

फोटो - AI
Rajasthan : डूंगरपुर जिले सहित प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मेन्यू अब स्कूलों की दीवारों पर लिखा मिलेगा। उसमें विद्यार्थियों को सप्ताह में प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाले भोजन की पूरी जानकारी होगी। इस संबंध में मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्वमोहन शर्मा ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में वॉल पेंटिंग करवाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राइमरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति, एनजीओ, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूहों की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन को निर्धारित मैन्यू के अनुसार ही देना होगा। इस नई पहल का उद्देश्य है कि बच्चों और उनके अभिभावकों को पारदर्शी तरीके से भोजन व्यवस्था की जानकारी मिले और गुणवत्तापूर्ण भोजन की गारंटी सुनिश्चित की जा सके। वहीं, दूसरी और निर्देशों में साफ कहा है कि हर विद्यालय में साप्ताहिक भोजन का मेन्यू आकर्षक और पढऩे योग्य तरीके से दीवार पर अंकित होना चाहिए। पेंटिंग ऐसी हो, जिसे बच्चा भी आसानी से पढ़ सके।
प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाकर उनके स्वास्थ्य, पोषण स्तर एवं शैक्षिक उपस्थिति में सुधार करना है। गौरतलब है कि मिड-डे मील के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न का भोजन दिया जाता है। इसमें पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन व कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को फल देने का प्रावधान है।
समय-समय पर विद्यार्थियों की माताओं व महिला अभिभावकों को अतिथि के रुप में आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि माता की उपस्थिति में भोजन वितरण कराया जाने के साथ ही भोजन चखाकर सुझावों को रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। भोजन पकाने में साफ सफाई, स्वच्छ पानी, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.ऋषिन चौबीसा एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि एमडीएम में नवाचार स्वागत योग्य है। पर, एमडीएम का पूरा दारोमदार कुक कम हेल्पर्स पर है। उनको अल्प मानदेय दिया जा रहा है। उनको समय पर मानदेय देने के साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की जरूरत है।
सोमवार : रोटी,दाल, सब्जी
मंगलवार : चावल, दाल, सब्जी
बुधवार : रोटी, दाल, सब्जी
गुरुवार : खिचड़ी (दाल, चावल, सब्जी आदि युक्त)
शुक्रवार : रोटी, दाल, सब्जी
शनिवार : रोटी, दाल, सब्जी
डीईओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यालयों में आदेशों का पालन हो।
सीबीईओ और संबंधित अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।
प्रत्येक माह निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को भेजना अनिवार्य होगा।
किसी भी लापरवाही पर सख्त जवाबदेही तय की जाएगी।
