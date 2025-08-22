राहत की खबर: राजस्थान में यहां बनेगा आरओबी, रेलवे ने दी हरी झंडी

दौसा। बांदीकुई शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से आगरा फाटक पर जाम की समस्या आमजन के लिए नासूर बनी हुई थी। इस पर विधायक भागचंद सैनी टांकडा़ ने राज्य सरकार के प्रथम बजट घोषणा में इसके निर्माण को लेकर मंजूरी दिलाई।
रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग से भेजी गई जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को रेलवे के स्वीकृति देने पर अब योजना के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि डीपीआर कार्य के लिए मैसर्स जेएबी टेक्नोक्रेट को कार्यादेश जारी किया गया था।
पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता विजय सिंह मीना के अनुसार रेलवे की हरी झंडी मिलने के बाद अब निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरियां पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। आगामी कुछ हफ्तों में इसको लेकर तैयारी की जाएगी।
अगले माह टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रेलवे और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ओवरब्रिज की जांच करेगी। दोनों विभागों सुरक्षा मानकों का गहन परीक्षण करेंगे।