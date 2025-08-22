राहत की खबर: राजस्थान में यहां बनेगा आरओबी, रेलवे ने दी हरी झंडी

रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग से भेजी गई जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को रेलवे के स्वीकृति देने पर अब योजना के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि डीपीआर कार्य के लिए मैसर्स जेएबी टेक्नोक्रेट को कार्यादेश जारी किया गया था।