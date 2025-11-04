Rajasthan Crime: मेहंदीपुर बालाजी में ATS की बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे-21 पर खेड़ा पहाड़पुर के पास एटीएस, एसओजी, एजीटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध बिना नंबर की लग्जरी स्कॉर्पियो कार को रोककर जांच की। प्रारंभिक तलाशी में कुछ न मिलने पर जब वाहन के दरवाजों के प्लास्टिक कवर खोले गए तो अंदर 19 पैकेट स्मैक छिपे मिले।