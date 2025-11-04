Rajasthan Crime: मेहंदीपुर बालाजी में ATS की बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार नशा तस्कर (फोटो-पत्रिका)
दौसा। जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में दो अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं। टीम ने उनके कब्जे से करीब 10.696 किलो स्मैक बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे-21 पर खेड़ा पहाड़पुर के पास एटीएस, एसओजी, एजीटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध बिना नंबर की लग्जरी स्कॉर्पियो कार को रोककर जांच की। प्रारंभिक तलाशी में कुछ न मिलने पर जब वाहन के दरवाजों के प्लास्टिक कवर खोले गए तो अंदर 19 पैकेट स्मैक छिपे मिले।
पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार के माध्यम से बड़ी मात्रा में नशे का माल ले जाया जा रहा है। इसके बाद सीओ मनोहरलाल मीणा और थाना प्रभारी गौरव प्रधान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़े गए तस्कर मणिपुर से स्मैक लाकर मध्यप्रदेश में सप्लाई करने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश विश्नोई निवासी सारणों की ढाणी करावाड़ी, जिला जालोर और प्रकाश विश्नोई निवासी मोखातरा सेवाड़, जिला जालोर के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था। बरामद माल और वाहन को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि सप्लाई नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी हासिल की जा सके।
