Rajasthan: दिवाली से पहले RLP कार्यकर्ता के तोड़े थे हाथ-पैर, आरोपी रोहतक से गिरफ्तार; महिला की वेषभूषा में काट रहे थे फरारी

Rajasthan News: दीपावली से ठीक तीन दिन पहले सीकर में RLP कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Nirmal Pareek

Nov 04, 2025

accused in arrested in Rohtak

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: दीपावली से ठीक तीन दिन पहले सीकर के पालवास रोड पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर हुए सरियों, लाठियों से जानलेवा हमले के मामले में सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहतक, हरियाणा में एक गांव में अपने परिचित के यहां महिला के कपड़े पहनकर छुपे हुए थे।

पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों का कोर्ट परिसर से लेकर श्री कल्याण गर्ल्स कॉलेज, सीकर तक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आरोपी कान पकड़कर सॉरी बोलते रहे।

थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया व डीएसटी टीम के प्रभारी वीरेंद्रसिंह यादव ने बताया कि जानलेवा हमला करने वाले आरोपी घटना के बाद से फरार हो गए थे। डीएसटी टीम व सदर थाना पुलिस ने मुखबिरों के जरिए सूचना एकत्रित की। पुलिस को मुखबिरों से पता चला कि आरोपी हरियाणा के रोहतक में बनियानी गांव अपने साथी के ठिकाने पर हो सकते हैं।

पुलिस ने दबिश देकर वहां से तीन आरोपियों को पकड़ा। पालवास रोड पर 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर गणेशम रेजिडेंसी के नजदीक के पास जानलेवा हमला हुआ था। उसके सरियों, पाइप व लाठियों से हाथ-पैर तोड़ने के साथ ही उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था।

पुलिस ने आरोपी गणेश सिंह राठौड़ (30) निवासी कुचोर अगुणी जसरासर बीकानेर, अशोक बिश्नोई (23) निवासी सांवतसर बीकानेर और अकरम खान उर्फ कालू मिरासी (27) निवासी अर्जुनसर, बीकानेर को गिरतार किया है।

किसी को शक नहीं हो इसलिए दो आरोपियों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और सिर के बाल मुंडवा रखे थे। एक आरोपी सामान्य कपड़ों में था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। इस प्रकरण में एक आरोपी रोहित मीणा को पहले ही पकड़ा जा चुका है और एक नाबालिग को निरूद्ध किया था। पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

04 Nov 2025 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: दिवाली से पहले RLP कार्यकर्ता के तोड़े थे हाथ-पैर, आरोपी रोहतक से गिरफ्तार; महिला की वेषभूषा में काट रहे थे फरारी

