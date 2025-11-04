Rajasthan: रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा रोहन गुर्जर गिरफ्तार, डबल मर्डर का है आरोपी; जिंदा कारतूस भी मिले

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: झुंझुनूं पुलिस ने दोहरी हत्या के मामले में वांछित दस हजार रुपए के इनामी बदमाश रोहन गुर्जर को बनवास की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय सदस्य है। थानाधिकारी सीताराम ओला ने बताया कि कॉन्स्टेबल अजय भालोठिया को सूचना मिली कि रोहन गुर्जर हथियार सहित बनवास की पहाड़ियों में छिपा हुआ है।
सूचना पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर इलाके की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान एक युवक भागने लगा, जिसे दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रोहन गुर्जर उर्फ जसपाल उर्फ चेची पुत्र रामावतार गुर्जर निवासी बनवास बताया। आरोपी के पास से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में गैंग के निर्देश पर अपराध करता है। वह चिड़ावा सहित कई जगहों से महंगी गाड़ियां किराए पर लेकर असम और अन्य राज्यों में कटवाने का काम करता है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातें उजागर होने की संभावना है।
आरोपी रोहन गुर्जर के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 10 से अधिक मुकदमें दर्ज है। जिसमें जानलेवा हमला, धोखाधड़ी, मारपीट, आर्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज है। जिसमें चिड़ावा, खेतड़ी नगर, सिंघाना, महेन्द्रगढ़, कोटपुतली, चौमू, जयपुर पुलिस थाने में मामले दर्ज है।
