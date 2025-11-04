Rajasthan: रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा रोहन गुर्जर गिरफ्तार, डबल मर्डर का है आरोपी; जिंदा कारतूस भी मिले

Rajasthan News: झुंझुनूं पुलिस ने दोहरी हत्या के मामले में वांछित दस हजार रुपए के इनामी बदमाश रोहन गुर्जर को बनवास की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय सदस्य है। थानाधिकारी सीताराम ओला ने बताया कि कॉन्स्टेबल अजय भालोठिया को सूचना मिली कि रोहन गुर्जर हथियार सहित बनवास की पहाड़ियों में छिपा हुआ है।