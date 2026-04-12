Rajasthan: ‘ना पानी आया… ना तलाक’ भागचंद टांकड़ा ने पूर्व विधायक पर कसा तंज, बोले- सीएम मेरे लिए भगवान

विधायक टांकड़ा ने कहा कि उनका रंग जरूर काला है, लेकिन मन काला नहीं गोरा है। चुनाव जीतने के बाद विधायक की पत्नी ने मंच से घोषणा की थी कि पानी नहीं आया तो तलाक दे दूंगी। लेकिन पूरे 5 साल न तो पानी आया और न तलाक। हम इंतजार करते रह गए कि या तो पानी आए या फिर तलाक। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। मेरा तो कलर ही ऐसा है कि दूसरी शादी भी नहीं होगी। जो है उसी से काम चलाएंगे।